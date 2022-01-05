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低估「規模6強震」沒發國家警報！氣象局2精進措施出爐

▲▼氣象局針對地震預警提出2精進措施。（圖／氣象局）

▲氣象局針對地震預警提出2精進措施。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

本月3日花蓮外海發生規模6地震，全台都有明顯搖晃，不過由於預估震度為達標，因此氣象局並未發送國家級警報。氣象局提出兩點檢討措施，包括強化東部海域海底地震儀觀測站的功用、發展東部外海地震的預估震度模式，盼能藉此優化地震預警防災功能。

氣象局於臉書專頁「報地震－中央氣象局」發文表示，地震若符合兩大條件，分別為地震預警系統預估發生「規模5.0以上地震」、「震度可能達4級以上的縣市」，氣象局就會發送災防告警系統，也就是所謂的國家級警報。

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氣象局表示，以目前技術而言，本島地震大約可在地震發生後10秒自動對外發布「地震速報」，若是外海地震，則需要較長的演算時間，此次地震為22秒對外發送。

氣象局解釋，3日的地震發生於花蓮縣政府東方外海 56.7 公里處，實際地震深度為 19.4 公 里，芮氏規模達 6.0，居住於宜蘭、雙北等縣市的民眾皆能感受到地震所帶來的明顯搖晃。因位處距陸地50公里外海，地震預警系統推算的震央位置距臺灣較遠，深度較深，規模較小，所以震度預估較小。

另外這次地震發生在東部海盆且深度較淺，依據過去經驗，大部分這類型地震的破裂方向皆朝向臺灣東北陸地，造成北部地區會有較大的震動，例如2002年331地震。目前系統針對震度預估皆採用相同的經驗公式，因此沒有特別量化出北部的影響。

▲▼17：46時規模6.0地震。（圖／中央氣象局提供）

▲1/3發生規模6.0地震。（圖／中央氣象局提供）

同時這次地震因為距離臺北盆地超過100公里，提供了表面波生成的條件，表面波的作用不僅對臺北帶來高震度，也帶來長周期的搖晃。

最終，地震預警系統預估宜蘭縣政府的最大加速度值為17.51 gal，臺北與新北預估最大加速度都不到8 gal，未達四級最大加速度25 gal，因此並未發送地震速報。

氣象局表示，針對此次地震，氣象局將精進東部外海地震預警的能力，並提出兩大檢討方式，第一，強化東部海域海底地震儀觀測站的功用，持續提升地震位置的掌握，優化東部外海地震規模的推估能力。

第二，發展東部外海地震的預估震度模式。特別針對東部海域複雜的孕震構造與震源特性，設計專屬的震度預估經驗公式，以提升東部外海地震對於全國各地震度預估的準確度。

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