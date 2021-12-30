美國防法案助台自我防衛　陸國防部：把兩國兩軍關係帶入危險境地

▲大陸國防部新聞發言人譚克非大校。（圖／翻攝自陸國防部官網）

記者鄭思楠／綜合報導

美國總統拜登27日簽署預算規模7700億美元的2022財年國防授權法（NDAA for Fiscal Year 2022），將投資至少71億美元與中國大陸競爭，並遵循台灣關係法，支持台灣自我防衛，發展不對稱戰力及尋求美台軍事合作。對此，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非大校30日回應，美方把兩國兩軍關係帶入危險的境地。

譚克非表示，該法案充斥冷戰思維和意識形態偏見，渲染「中國威脅論」，極力抹黑中國國防政策和軍力發展，在台灣、涉疆等問題上對中方無端指責，鼓譟在亞太、拉美等地區加強對華遏制，煽動開展對華經貿、科技競爭，詆毀中國同有關國家正常交流合作。該法案嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國國家主權、安全、發展利益，嚴重損害中美互信，嚴重毒化中美兩國兩軍關係，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

他指出，中國一貫堅持和平發展道路和防禦性國防政策，始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者、公共產品的提供者。反觀美方，多年來頻繁對他國發動戰爭，造成大量平民傷亡和流離失所，是地區和世界和平與穩定的最大威脅。美方粗暴干涉中國內政、渲染中國威脅、抹黑中國發展、強調對華競爭，實際上是在把兩國兩軍關係帶入危險的境地。

譚克非強調，中方敦促美方摒棄零和博弈觀念，客觀理性看待中國國防和軍隊建設，停止出台敵視性對華政策，停止將中方塑造成為美方的對手甚至敵人，多做有利於兩國兩軍關係健康穩定發展的事。

美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，拜登已簽署2022財年《國防授權法案》，讓其在年底「壓線」通關。而在該法案1246條「有關台灣防衛關係之國會意見」中，美國國會建議，為支持台灣保持足夠的自我防衛能力，應「酌情邀請台灣參加2022年環太平洋軍演」。