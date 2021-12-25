認識不到2小時！色男誆「看貓」硬上得逞　辯：交友軟體=約砲

▲余姓男子透過交友軟體認識女子花花，以要不要來我家看貓的藉口，對花花性侵得逞。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫123RF）



記者林冠吟／台南報導

要不要來我家看貓？台南一名余姓男子去年8月凌晨4時許，透過交友軟體認識女子花花（化名），2人交換聯絡方式後，余男提議花花要不要到其住處聊天、看貓，經花花同意後，余男隨即將花花載往其住處，2人見面僅不到2小時，余男竟對花花性侵得逞。台南地院審理後依強制性交罪，判處余男有期徒刑3年4月。

余姓男子去年8月凌晨4點多，透過交友軟體和女子花花結識，2人交換聯絡方式後，因花花向余男表示心情不好，余男竟假意向花花提議，詢問花花要不要來他的住處聊天、看貓？在花花點頭同意後，余男也立即騎車將花花載回住處。

不料待花花進到余男住處後，2人從相識到見面僅不到2小時，余男一時色心大起，竟對著躺在床上休息的花花上下其手，不顧花花哭喊「不要」，對花花性侵得逞。

余男應訊時向檢警指出，不否認利用交友軟體和花花結識，也不否認有和花花發生關係，不過余男卻強調並無違背花花的意願，指出花花當下雖然有「不要」，但都是很「嬌羞」的，且在他的認知裡，花花就是要來「約砲的」，一個女生會答應凌晨來陌生男子的家，更主動躺在他床上休息，把他的手臂當作枕頭，花花的舉動因而讓他認定花花有意和他發生性關係，余男還表示，何況「用交友軟體的就是用來約砲，交友是其次，在網路上大家都清楚知道這件事」。

台南地院審理後指出，審酌花花歷次證述內容始終如一，並無歧異或誇大之處，採信花花之證詞，而花花事後後經心理諮商評估，也有出現情緒低落、恐懼、有自殺意念等情緒，並對陌生男性變得敏感，且花花的下體和內褲也均有驗出余男的DNA，勘認花花慘遭余男性侵之事實。

法官指出，審酌余男為滿足一己私慾，無視花花的性自主權，違反花花意願對其強制性交逞，且犯後至今都未對花花道歉，更不斷以使用交友軟體、深夜共處一室等就是前來約砲等語，醜化花花，認為余男犯後態度非佳，依強制性交罪，判處余男有期徒刑3年4月。