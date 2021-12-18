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美軍基地出事　外媒：227公斤炸彈戰機上掉落「滾向彈藥存放區」

▲▼美軍陸軍第82空降師增兵科威特，預計集結3500人快速反應部隊。（圖／路透）

▲500磅重炸彈從戰機上掉落滾向彈藥存放區，美軍基地緊急疏散。（示意圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美國軍方16日發布聲明稱，霍姆斯特德空軍後備基地15日發生一起事故，導致該基地人員緊急疏散。《邁阿密先驅報》爆料稱，當時一枚500磅（約227公斤）重的航空炸彈從一架F-16戰鬥機上掉落，然後這枚炸彈又滾入附近存放更多炸彈的區域。

據部署在該基地的美國空軍第482戰鬥機聯隊16日聲明稱，當地時間15日下午5點左右，發生一起涉及爆炸性軍械的運輸事故。由於軍械受損，霍姆斯特德空軍後備基地的人員被疏散，並出動拆彈小組。

據《邁阿密先驅報》報導稱，一位了解該基地的匿名消息人士稱，霍姆斯特德空軍後備基地的一架F-16戰鬥機還在地面上時掉落了一枚500磅重的炸彈，接著這枚炸彈滾到一個存放更多500磅炸彈的區域附近。

這名消息人士補充說，一個拆彈小組被派去解除或隔離掉落的炸彈。

有外國專業人士根據500磅重的細節認為，涉事「爆炸性軍械」的是美國空軍現役的MK-82航空炸彈。

報導稱，霍姆斯特德空軍後備基地當晚7點30分左右在推特上發文稱，疏散人員是由於「涉及損壞軍械的事件」。該基地官員敦促文職人員和當地居民避開事故區域。當地警方也封鎖了附近的一條公路，要求人們避開有關區域，並建議當地居民留在家中。

陸媒《環球網軍事》報導，美國軍方的聲明，證實了基地應急人員與當地執法部門協調，清理基地周邊地區以及出動拆彈小組等細節。該聲明顯示，直到16日早上7點40分左右，拆彈小組才將損壞的「軍械」處於安全狀態，事故中無人受傷。

對於掉落500磅重的炸彈一事，該基地發言人16日予以否認，稱事故「未涉及任何我們的飛機」。

據了解，霍姆斯特德空軍後備基地是美國空軍的一個戰備預備基地，能夠為全球部署提供F-16戰鬥機。

在這次事故發生前不久，有網友12月9日在推特上發文稱，美國霍姆斯特德空軍後備基地東南部發生兩次某種「起火」，可以看到一縷黑煙升起，然後變成源源不斷的白煙。

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