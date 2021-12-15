日本服飾店試穿衣「要戴頭套」！ 網驚呼：活了30歲才知道

▲日本服飾店會要求顧客在試穿前戴頭套。（圖／截自推特@teamfuwafuwa）

實習記者徐敬璇／綜合報導

日本人十分注重細節，創造出許多奇特又新奇的小物，例如在當地服飾店裡，如果想試穿，還需要先在頭上「套一塊白布」，讓許多網友驚呼「真不知道還有這種操作」。

日本網友「@teamfuwafuwa」以「也許男人不知道女人每次試穿都是這樣（戴頭套）？」為題，在推特分享一名女子戴著「白頭套」的照片，好奇詢問這種「戴上才能試穿的頭套」知名度為何。

有趣的「試穿道具」引起網友熱議，「我都不知道，有時候妝真的會不小心在試穿的時候沾到衣服」、「這是什麼，活了30年還是第一次看到」、「女人真難當」、「這個男生也可以用吧」、「男友看到我帶著個擺出非常疑惑的表情」。

也有網友認為這種不織布頭套的發明很方便，能同時兼顧顧客與商品的衛生性，「我覺得日本很了不起， 在國外還不見得看得到」、「這很好用，有推薦的賣家嗎」、「希望客人不要覺得麻煩而不使用」。

據了解，這種名叫「試穿頭套（試着用フェイスカバー，Face Cover）」的小工具，是日本專門提供給客人試穿衣服時使用的一次性不織布頭套，除了避免客人的妝容因衣物的摩擦而花掉，也能防止化妝品沾染到衣物上，保持商品整潔，台灣的部分日系服飾店也會提供給客人試穿時使用。