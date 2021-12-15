日本服飾店試穿衣「要戴頭套」！ 網驚呼：活了30歲才知道

▲日本服飾店會要求顧客在試穿前戴頭套。（圖／截自推特@teamfuwafuwa）
實習記者徐敬璇／綜合報導
日本人十分注重細節，創造出許多奇特又新奇的小物，例如在當地服飾店裡，如果想試穿，還需要先在頭上「套一塊白布」，讓許多網友驚呼「真不知道還有這種操作」。
日本網友「@teamfuwafuwa」以「也許男人不知道女人每次試穿都是這樣（戴頭套）？」為題，在推特分享一名女子戴著「白頭套」的照片，好奇詢問這種「戴上才能試穿的頭套」知名度為何。
有趣的「試穿道具」引起網友熱議，「我都不知道，有時候妝真的會不小心在試穿的時候沾到衣服」、「這是什麼，活了30年還是第一次看到」、「女人真難當」、「這個男生也可以用吧」、「男友看到我帶著個擺出非常疑惑的表情」。
也有網友認為這種不織布頭套的發明很方便，能同時兼顧顧客與商品的衛生性，「我覺得日本很了不起， 在國外還不見得看得到」、「這很好用，有推薦的賣家嗎」、「希望客人不要覺得麻煩而不使用」。
據了解，這種名叫「試穿頭套（試着用フェイスカバー，Face Cover）」的小工具，是日本專門提供給客人試穿衣服時使用的一次性不織布頭套，除了避免客人的妝容因衣物的摩擦而花掉，也能防止化妝品沾染到衣物上，保持商品整潔，台灣的部分日系服飾店也會提供給客人試穿時使用。
もしかして試着のたびに女のひとがこうなってること男のひと知らない？！ pic.twitter.com/P9P3HAXa4y— 胎児ちゃん (@teamfuwafuwa) November 18, 2021
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