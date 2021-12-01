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日本泡麵「3箭頭」圖示啥意思？ 專家曝貼心意涵：免得走味

▲▼日本泡麵的特殊箭頭標誌藏有貼心提醒。（圖／取自德島製粉株式會社）

▲日本泡麵包裝上的特殊箭頭標誌藏有貼心提醒。（圖／取自德島製粉株式會社）

實習記者徐敬璇／綜合報導

日本泡麵是不少民眾旅日必買的伴手禮之一，不僅口味豐富多樣，還有許多當地限定的特別版。不過日本泡麵的外包裝上都會有個「3箭頭」的圖示，背後隱藏著內行人才知道的貼心提醒。

粉專《日本人の日本旅遊指南》分享「樂吃購！日本」報導指出，為了保障消費者在食材保存與烹煮上的安全，日本食品包裝外有不少「貼心提醒」的小標示。其中，日本的泡麵包裝上有一種特殊圖示，只有日本泡麵才有，標示上寫有日文「移り香注意」，意思是「注意香味轉移」，目的便是在提醒消費者，應避免將泡麵存放在具有濃烈氣味的物品周圍，才不會讓泡麵吸附其他物品的氣味而「走味」。

報導表示，若將泡麵存放在香料、咖哩粉等食材附近，有可能會讓它失去原有風味；而泡麵也會吸收化妝品、香水、殺蟲劑、清潔用品等化學物品的氣味，這些「怪味」也是導致泡麵變難吃的元凶之一。

臉書粉專「日本人の日本旅遊指南」分享這篇報導，網友紛紛開玩笑地發表對標誌的解讀，「是要快速轉動碗來增加香味？」、「太香了整碗會被端走」、「移動的時候香味會吸引別人來吃光你的泡麵，所以要站在原地吃」、「所以跟洗衣粉放一起的時候會吸洗衣粉味道？」、「當日本人真辛苦」。

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