7秒畫面曝！他開車「忘情吸吮女伴腳趾」　獵奇畫面全被錄

▲男駕駛邊開車邊吸吮女友腳趾影片瘋傳。（圖／翻攝自FB／筲箕灣西灣河關注組）

記者王麗琴／綜合報導

開車時低頭滑手機、講電話或做其他事情，易導致行車糾紛。香港網路近日瘋傳一則影片，一名男駕駛竟在開車時，吃副駕駛座上女伴的腳趾，行為全被一旁網友拍下！從流傳的影片中可見，一部黑色小車中，副駕的女子於行車時，將腳抬起伸給旁邊的男司機，而駕駛就張開大口吸吮其腳腳指，影片PO出後引發網友熱議。

一名網友在臉書社團「筲箕灣西灣河關注組」上傳一段全長7秒的影片，並附上3張截圖照。從影片中可見，原PO正行駛經過一陣車潮，而原PO隔壁車道的一輛黑色轎車的駕駛，竟一邊開車一邊吃著副駕駛座上女伴的腳，而鄰座的女子似乎也司空見慣，繼續專心「滑手機」。

▲網友在臉書社團貼出影片。（圖／翻攝自臉書社團筲箕灣西灣河關注組）

從原PO的照片截圖中可見，副駕駛座上的女伴正低頭滑著手機，而駕駛座上的男子，則低頭吃著女伴的腳趾，看起來相當享受，原PO將畫面拍下後上傳臉書社團直呼，「啜住條女腳指揸車！會Hi啲咩？」

貼文一出，短短7秒影片不只被按上千次讚，貼文也被紛紛轉發，有人質疑，司機吸吮的腳趾並非來自鄰座女子，而是男司機本人，「看清楚！自己的腳啦」、「男的，有腳毛呀」。對此，原PO回答，依據他所見司機吸吮的腳趾的確是來自鄰座女子。

大部分網友認為事件噁心難以接受，「我到底看了什麼？」、「有這麼餓嗎，生吃鳳爪？」、「是這隻腳擦了白花油是嗎，聞一聞更有精神」、「這麼專業的姿勢，肯定不是第一次」。還有網友怒斥司機分神吸腳，情況危險，「檢舉！」、「開車勿吸腳，吸腳勿開車」。

▲黑色轎車駕駛在吃副駕座女伴的腳。（圖／翻攝自臉書社團筲箕灣西灣河關注組）