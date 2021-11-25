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親子

用餐巧遇男星帶小三　如何教孩子不讓好奇成為冒犯？

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

那天下課後，我帶DAHLIA去吃飯，在等待上菜的時候，身後突然傳來一陣騷動，老闆同時熱情向前，迎接新客入座，曾經做過娛樂記者的我，定睛一看，原來是頗有知名度的資深演員，與他外遇扶正的另一半，帶著女方的孩子來吃日本料理，在餐廳用餐一定得脫下口罩，難怪引起全室注意。

餐廳老闆與演員一家似乎認識，就直接搬了椅子一起聊天說地，而我習慣默默吃飯，DAHLIA可能覺得無聊就東張西望，一直轉過身去看他們，第一次、第二次還好，第三次我就忍不住開口了：「DAHLIA，妳不要一直看人家，這樣很不禮貌！」DAHLIA嘟囔著：「我又沒有怎麼樣。」但還是乖乖轉回頭了。

身為名人，凡事都會被放大檢視，用隱私換名氣，這是入行必定的宿命！其實，當年媒體曝光他外遇一事的時候，我就對這個人產生很不好的印象，但「人人都有好好吃一餐飯的權利」，既使不喜歡他、不認同他的行為，我依然該維護他基本的人權。

至聖先師有句話：「非禮勿視」，就是指碰到不適當的狀況，要懂得迴避，甚至當沒看到。

離開餐廳以後，在回家的路上，我跟DAHLIA機會教育：「妳知道為什麼我剛叫妳，不要一直看那桌嗎？」「為什麼？」我接著解釋：「他們是演電視的明星，這些明星啊、藝人啊，他們對於鏡頭或旁人的眼光，會比我們平常人更敏銳，妳這樣一直看，他們會很不自在。」

孩子的問題，果然都很刁鑽！DA繼續問：「那，為什麼不能找他們拍照？」我才大致說了一下：「因為他們認識的時候，男方有老婆啊，媽媽之前說過，結了婚就不能再交其他的男女朋友，所以他們之間是有爭議的，簡單來說，他們也不希望別人注意到吧。」女兒終於點了點頭，接受這樣的說法。

克制自己，不讓好奇成為冒犯，真的很重要！孔子說過：「非禮勿視、非禮勿言、非禮勿聽、非禮勿動。」雖然在現今社會，這句話乍聽之下有點鴕鳥心態，但在某些場合，尤其是機會教育的時候，還是很值得推廣的！

★ 我是單身不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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