新北男栗松溫泉脫臼！被「涼山士官長」背下山　老闆放他一天假

▲胡男在栗松溫泉滑倒，導致人工髖關節脫臼。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者柯振中／綜合報導

台東縣栗松溫泉19日發生意外，一名胡姓男子爬山時滑倒，導致人工髖關節脫臼，台東縣消防局接獲報案，與警方、義消前往救援。而在嘉明湖熊出沒任職的高山嚮導揹工協作人員、海端義消林濤然接獲消息，也立刻參與救援，讓老闆十分感動，特別放他一天假。

台東縣消防局19日接獲報案，由關山大隊副大隊長陳文俊率隊救援，下午4點15分抵達栗松溫原，等到胡男清醒，立刻使用軟式擔架固定。

不過，由於返回山口的過程中有陡坡，不但路徑狹小，也難以施力，只能用輪流搬運的方式，慢慢將人拉上來，再輪流背負，帶著胡男下山就醫，等到將人送到醫院，已經過了將近12個小時。

▼由於過程有陡坡，路不好走，只能用人力背負的方式，把胡男送下山。（圖／記者楊漢聲翻攝）



根據《中央社》報導，高山嚮導揹工協作員林濤然在嘉明湖熊出沒企業社任職，接獲消息後，立刻放下手邊的工作，下山到場給予協助，幫忙背負胡男下山。

嘉明湖熊出沒企業社的老闆透露，林濤然曾在涼山部隊服役，擔任士官長，體能狀況良好，得知消息後，加入救援，弄到很晚才有辦法休息，讓他十分感動，因此特別給予一天假。

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