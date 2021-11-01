快訊／外交部前部長歐鴻鍊病逝　享壽81歲

記者黃巈禾／綜合報導

國民黨內部證實，外交部前部長歐鴻鍊昨（31日）晚間病逝，享壽81歲。據了解，歐鴻鍊去年因肝癌動過手術，今年又發現肺部有腫瘤，一度靠葉克膜維持生命。歐鴻鍊的外交資歷非常豐富，當年以英文組考進外交部，但擔任故總統蔣介石傳譯時，所有西班牙語系貴賓來訪都由他陪同，加上45年的外交生涯，駐外以西班牙語系國家為主，被稱為「拉美通」，也是第一位西語系出身的外交部長。

歐鴻鍊1940年出生於桃園，1962年畢業於政治大學外交學系，1964年任外交部科員，之後曾派駐秘魯、智利等地，並曾任外交部中南美司司長、駐尼加拉瓜大使、駐阿根廷代表、駐瓜地馬拉大使、外交部常務次長、駐西班牙代表等職。

▲歐鴻鍊。（資料照／記者李毓康攝）



歐鴻鍊2008年5月20日出任外交部部長後，推動「活路外交」、「外交休兵」，維繫邦交國關係，強化非邦交國實質關係，參與聯合國功能性國際組織，任內台灣取得英國、愛爾蘭等國免簽證待遇。

歐鴻鍊在駐瓜地馬拉大使任內，時任總統陳水扁和副總統呂秀蓮出訪中南美洲時，曾出現會議主辦國在最後關頭「不方便」接待及願意款待我國元首、副元首往訪的國家太少的窘境，最後由歐鴻鍊所駐的瓜地馬拉，在短短的一兩周內臨時「遞補」承辦，據說這是2008年陳水扁參加瓜地馬拉總統就職典禮後公開宣布「歐大使願意幹多久就幹多久」的原因之一。

2009年的八八水災，發生外交部因僅聽信消防署長黃季敏的意見，未依規定轉陳中央災害應變中心指揮官，便由當時的常務次長代行發文至駐外館處指示館長婉拒國外援助的事件。時任代理部長的政務次長夏立言於8月17日提出辭呈，時任外交部長、八八水災時人在國外公出的歐鴻鍊為此兩度求見總統馬英九，並分別向其及行政院長表達願意負責的態度，最後歐鴻鍊為此請辭並婉拒留任。

歐鴻鍊2013年6月獲選為社團法人對外關係協會會長，2015年1月9日復接任中美經濟合作策進會理事長，以民間身分繼續協助中華民國推動對外交流。