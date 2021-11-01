「顏清標綁架大甲媽牟家族利益」　周玉蔻嗆：唯2途能贖罪

▲顏清標、周玉蔻。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

陳柏惟遭罷免後，資深媒體人周玉蔻槓上顏家，稱大甲鎮瀾宮媽祖遭綁架。大甲鎮瀾宮董事長顏清標昨（31日）還出面開記者會駁斥。周玉蔻今（1日）再喊話，顏清標绑架大甲媽牟家族利益，天怒人怨，做到2件事才是贖罪。

顏清標昨（31日）表示，周玉蔻指他是神棍，乩童的選拔相當嚴格，他什麼都不會如何當乩童？周玉蔻所講的話對他或對台灣很多寺廟來說都很不尊重，怎麼罵他都沒關係，但周玉蔻的言論是把鎮瀾宮所有總監事和海內外的百萬信徒「全當憨人」，且周玉蔻故意把他們打成「黑五類」，「畢竟現在媒體都是他們的」。

至於學者質疑鎮瀾宮在總監事選舉過程不透明，顏清標則說，「學者講話不用負責任，他們當教授，我們沒讀什麼書，尊重他們」，這些學者根本沒看過總監事的選舉，每一人都要兩票，每個都要自己簽名，章都要自己蓋，全程公開化，若學者有興趣，歡迎下次在總監事選舉時觀看選舉過程。

對於顏清標的回應，周玉蔻昨（31日）在臉書連發2篇文章反擊，「冬瓜標早上發出的聲明文怯詞弱，對綁架大甲媽之質疑不敢正面回應，表示心虛！有種，對著神明斬雞頭發誓啊！綁架大甲媽！鎮瀾宮踹共！對了，我不會發表不自殺聲明，賭他（他們）不敢！」、「顏淸標自己做了台灣寺廟之恥的事，卻牽拖説質疑他們綁架大甲媽是不尊重台灣寺廟，拉正派寺廟下水，不厚道！沒擔當！」

周玉蔻今（1日）一早在臉書繼續開砲顏清標，痛批顏清標绑架大甲媽牟家族利益，天怒人怨，贖罪的途徑只有：一、顏家退出政壇；二、顏清標辭去鎮瀾宮董事長職位，顏家親信人馬退出董事會，全面改組！