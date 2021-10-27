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社會 社會焦點 保障人權

跟學生車上激烈摩擦！補習班講師吞壯陽藥上陣　正宮見保險套崩潰

車震。（圖／達志／示意圖）

▲補習班講師與學生發生婚外情，還在車上相互磨蹭，正宮抓包氣炸提告。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／新竹報導

新竹已婚補習班講師阿宏（化名）與學生小君（化名）發展出不倫戀，雙方多次相約出遊、過夜，還在車上相疊互相磨蹭，且阿宏甚至還先吞壯陽藥才上陣。直到正宮發現車上有使用過的保險套後當場崩潰，憤而提告求償。近日判決結果出爐，法官判阿宏須賠償20萬元。

正宮主張，阿宏在補習班擔任講師，因此結識小君，雙方具有師生關係，但卻仍發展出不正常之男女交往行為，還多次相約出遊、過夜，更屢屢發生於戶外勾肩、摟腰或是在車內相疊互相磨蹭的猥褻或性交行為。

正宮還表示，阿宏還從2020年6月份起有購買保險套、壯陽藥等情形，顯示在為了性交預做準備，且她還在隔年1月中旬在阿宏車上取出使用過的保險套數枚，但當時夫妻兩人並未發生性行為，足以證明阿宏曾與非配偶之人發生性關係，又加上她的朋友也曾目睹阿宏與小君在車上的親密行為，讓她因此大為崩潰，憤而對阿宏提告求償。

對此，阿宏坦承與小君交往，但交往期間小君以高中畢業就讀大學，雙方已非師生關係，再加上小君年紀輕，個性青澀，交往期間2人僅有牽手、擁抱、接吻等行為，但此事件後2人就已分手，交往時間極短。

阿宏表示，事發後她與小君都有向正宮鄭重道歉，但正宮卻仍於在教室及網路張貼公告，甚至在教室外謾罵，更影射有班內師生戀，還四處向教育部、大學等檢舉，誤導、影射他師生戀，此舉太超過，目的也絕非正當，因此僅願意賠償20萬元。

法官審理時勘驗正宮所提證據發現，阿宏確實有於婚姻關係存續期間發生婚外情，而至於從車內取出保險套等證物的時間，已距正宮所陳述的發生期間近一個月，因此很難證明就是阿宏與小君所使用或遺留，最終僅判阿宏須賠償20萬元。全案可上訴。

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