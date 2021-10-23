人妻想斷不倫戀！睡夢中遭猛砍「血延窗台流下」　軟爛小王下場曝

▲廖女睡夢中遭砍，窗外還留斑斑血跡。（圖／民眾提供）

記者陳韻如／高雄報導

高雄林園今年3月18日發生一起情殺案件！一名越南籍廖姓女子與黃姓同鄉發生婚外情，並在外租屋同居，但因廖女想結束這段不倫戀，沒想到竟遭黃男持水果刀砍傷，黃男動手後還企圖輕生，雙雙被送醫搶救。事發當時，2人血跡還噴濺到四樓窗外，宛如血瀑布般，模樣相當驚悚。案經法院審理後，黃男被依殺人未遂罪嫌判刑6年。

根據判決，已婚的廖女與同樣來自越南的黃男互生情愫，2人於是在林園租屋同居，但沒想到，3月18日上午10時45分，警方卻接獲報案，稱某住宅內有人發生爭執需要協助送醫，警方到場後經見民宅4樓窗邊有血跡流下，警方趕緊敲門進入，並將2人送醫救治。

經查，因黃男在外積欠賭債，廖女多次替他出面協調，直到3月17日時，廖女言明不會再為黃男出面，並表示要分手回歸夫家。當時，黃男一聽，想到自己隻身在台，語言不通之外，又需要仰賴廖女替他協助對外溝通，又因積欠債務，他無力償還，沒想到廖女友提出分手，他頓失依靠，自覺走投無路，才決定痛下殺手。

▲廖女睡夢中遭砍，窗外還留斑斑血跡。（圖／民眾提供）

案發當天，黃男趁著廖女熟睡時，持刀朝廖女臉、頸部各刺一刀，廖女當場痛醒，但黃男又再度往廖女手臂連刺兩刀，接著再往自己頸部及雙手割劃。廖女見狀，立刻衝上前去搶下刀，並到窗戶旁呼救，隨後將刀及染血床單丟出窗外，最後驚動鄰居報警，全案才因此曝光。

對此，黃男辯稱，當時是因他想輕生，而廖女試圖阻擋，雙方拉扯過程中才造成廖女受傷，他並沒有想要殺害廖女。

不過，法官審理後認為，廖女與黃男交往過程中，關係尚屬良好，實在沒有必要虛構此案來誣陷黃男，且當時廖女驚慌呼救的情形，一定是因為自身性命有高度危險才會做出此舉，法官因此不採信黃男說詞，最終依殺人未遂罪嫌判黃男6年徒刑。全案可上訴。

黃男在法案審理時辯稱，是因為他自殺時廖女試圖要阻擋他，雙方拉扯才不慎劃傷廖女，她並沒有殺廖女的意圖，但廖女卻堅稱遭黃殺傷，經檢視證據後，依殺人未遂罪判黃6年徒刑，仍可上訴。