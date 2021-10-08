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「人面石」蹙眉沉思望太極峽谷　竹山天梯下月開放遊客探究竟

▲竹山天梯風景區下月開放，太極峽谷的「人面石」將再度亮相。（圖／翻攝「竹山梯子吊橋(天梯)」臉書粉專）

▲竹山天梯風景區下月開放，太極峽谷的「人面石」將再度亮相。（圖／翻攝「竹山梯子吊橋(天梯)」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

有「西部太魯閣」美喻的竹山天梯風景區，因整修和疫情封閉超過3年，預計於下月初重新開放，太極峽谷等鬼斧神工般的大自然美景又將重現遊客眼前；該風景區工作人員近日加緊整理遊憩環境和路線時，發現久違的「人面石」仍輪廓清晰、栩栩如生，重新開園後料將再度吸引觀賞人氣。

南投縣政府指出，位於竹山鎮大鞍里的竹山天梯風景區自2009年起開始收費營運，為全台第一座階梯式索橋的吊橋，全長136公尺，共有208階；由於位於當地梯子嶺上方，結構又有階梯，當年舉辦命名活動後又有了「梯子吊橋」之稱，不過「天梯」的響亮名號仍經年不衰。

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縣府表示，梯子吊橋2端落差高達20公尺，又橫跨被加走寮溪流向下切蝕、縱深百米的太極峽谷，讓遊客過橋時可以全程居高臨下，將奇岩峭壁、瀑布奔流的峽谷風光盡收眼底，過天梯約走20分鐘就可以抵達峽谷的「上杭」段，看見「人面巨石」；除了自然界美景，太極峽谷多年前發生的落石奪命慘案、人面石等奇觀異景，加上長期封閉，都為該風景區添上許多神秘色彩和話題。

據傳在2004年敏督利颱風造成七二水災後出現的巨大「人面石」，縣府表示，目前該石仍「面向」峽谷，雖然表面草木比過去生長較為茂盛，但眉毛、眼窩、鼻唇、左臉頰等輪廓仍然清晰可見，呈蹙眉沉思狀；到底像不像人臉？就留待下月竹山天梯重新開放使用後，民眾親自到場判斷定奪。

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