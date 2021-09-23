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時尚小姐姐開箱週年慶！「桃園統領廣場」滿千送百超勸敗　瘋搶神級優惠美妝組、潮流衣鞋

▲▼桃園統領廣場週年慶逛街吃喝玩樂拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲ETtoday人氣小編姍咚每年都最期待週年慶到來，今年研究過後她決定衝「桃園統領廣場」吃喝玩樂一整天。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者張芳瑜／桃園報導

最能刺激女孩們腎上腺素的百貨週年慶已悄悄來臨，今年受疫情影響無法出國玩，大家早就悶壞了，就等著週年慶瘋狂撒幣，要把沒玩到、沒吃到的通通補回來！熱愛時尚美食生活、每年都在百家爭鳴的週年慶中研究找出最好逛又省錢的ETtoday人氣小編姍咚，今年鎖定9/23（四）～10/18（一）的「桃園統領廣場Tonlin Plaza」週年慶，百貨祭出「滿千送百」優惠再加上各品牌自有的折扣活動，讓她發下豪語絕對要讓百貨戰場「金」流成河，不買爆不罷休；桃園統領廣場的特色主題餐廳也是她安排一日遊的重點行程之一，究竟有哪些必逛必買必吃的好康，跟著姍咚出發就知道！

美妝保養組合瘋狂下殺　滿千送百優惠拿到手軟
每到週年慶就是掃貨保養美妝品的最佳時機，各大國際知名品牌紛紛推出超強優惠組合，破天荒的折扣讓女孩們失心瘋。姍咚早就比價看好要搶下「LANCOME蘭蔻極光水」，一開門就直衝櫃位，她表示之前用過皮膚超有感，真心大推必須趁週年慶回購囤貨！桃園統領廣場週年慶9/23～9/27首四日限量釋出「超極光晶露搶購組」，購買一瓶超極光晶露150ml，即贈超極光活粹晶露50ml×1+10ml×5，等於買150ml再送100ml，特價3150元，比起原價5833元幾乎給出半價折扣，神級優惠絕對要手刀入手！LANCOME搭配週年慶滿額贈活動，滿4700元再贈超極光修護四件組、滿9000元贈白金淡斑六件組+法式水桶包、滿13900元贈白金淡斑六件組+法式水桶包+溫和潔顏霜125ml，變美路上的超強後援此時不買，限量沒了只能再等明年。如果有玉山統領廣場聯名卡的人更不需要猶豫，刷卡單筆滿5000元送100元抵用券、滿18000元送400元，最高滿50000元送1100元抵用券，買化妝品再加碼單筆刷滿5000元再送100元抵用券。

▲▼桃園統領廣場週年慶逛街吃喝玩樂拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲櫃姐的親切服務和解說，讓顧客能在試用保養品，更了解產品特性。

▲▼桃園統領廣場週年慶逛街吃喝玩樂拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲人氣超紅的小黑瓶也有推出週年慶優惠組合。

▲▼桃園統領廣場週年慶逛街吃喝玩樂拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

話題球鞋系列現蹤統領　品牌祭滿千現抵折扣
身為精打細算小資族的姍咚，最近還一直心心念念著人氣破表、到處缺貨的「New Blance」 MIX 574系列推出的「57/40」系列球鞋，在可愛活潑的撞色系列中，除了經典灰色搭配藍色，其中有一款燕麥奶茶色新款W5740WR1，以米、黃、白等奶油色澤漸層堆疊出溫柔氣質，搭配鞋側使用網眼材質呈現的「N」字標誌，完全長在姍咚的審美點上，讓她一試穿就尖叫「球鞋搭洋裝好可愛！」一秒get優雅運動風。57/40男款同樣翻玩鞋王經典配色，佐以高彩度的拼接細節混搭，復古新潮衝突美學成為今年秋冬最矚目的商品之一，加上New Blance品牌週年慶單筆消費滿3300元現抵300元、滿6000元現抵600元，讓姍咚笑說很適合女孩們揪另一半一起來買情侶鞋，不必花大錢就能擁有日常的甜蜜浪漫。

▲▼桃園統領廣場週年慶逛街吃喝玩樂拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼桃園統領廣場週年慶逛街吃喝玩樂拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲姍咚對「New Blance」 57/40系列球鞋超級心動，試穿後就不想脫下來。

▲▼桃園統領廣場週年慶逛街吃喝玩樂拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

台牌潮流品牌中性服飾新聯名　賽車手遊元素帥氣上身　

以往男友陪逛百貨週年慶老是覺得無聊，被晾在一旁狂玩手遊，姍咚表示今年到桃園統領廣場，可能要換男友剁手了，除了有一整層運動用品等休閒服飾、球鞋可以逛之外，不能錯過的還有台灣時尚流行服飾品牌「LAKING」。主打中性風格的街頭服飾男女通吃，隨手拿一件套上都能瞬間變身潮流主角，LAKING近期更與話題手遊Garena極速領域跨界合作推出聯名服飾，將極速領域中如賽車旗、速度線等賽車元素巧妙融合進自家風格的服飾中，推出4款短袖Tshirt、短襯、帽T、外套等外搭，短褲、長褲、吊帶褲等下裝，各款式也都有多種配色，還包含2款口罩，從上到下完美配套，滿足玩家現實生活帥一波的願望。而且只要在LAKING消費任一聯名服飾，即贈「全套酷意街頭套裝」序號虛寶卡，當日消費滿2000元再贈「全套機甲旋風套裝」序號虛寶卡，送完為止的限量好康，先搶先贏。

▲▼桃園統領廣場週年慶逛街吃喝玩樂拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼桃園統領廣場週年慶逛街吃喝玩樂拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼桃園統領廣場週年慶逛街吃喝玩樂拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲LAKING近期與手遊Garena極速領域跨界聯名，帥氣的賽車旗、速度線等賽車元素，讓姍咚忍不住掃貨結帳。

低調精緻裝潢細節滿滿　隨手拍都是社群人氣美照

逛週年慶不只是拚速度猛搶戰利品，姍咚之所以今年想踩點桃園統領廣場，還因為整座商場帶有日本表參道風設計風格，並匯集了39個桃園百貨獨家品牌，還有桃園獨家的威秀影城，更有許多特色餐飲品牌、cafe和美食走廊，將原先在地人熟悉的老字號百貨重新打造成桃園站前商圈新地標，來到桃園統領廣場就能實現集美麗、時尚、饗樂、藝文於一日的生活。姍咚不時被各設計師品牌獨特的店櫃陳設和商品吸引，還邊逛邊拍網美照，不用特意找點，隨意在轉角停下，簡潔大氣的牆面、可愛俏皮的櫃位裝飾就是絕佳背景，戶外美食走廊不僅可以買手搖解逛街的渴，也是拍出景深美照的好地點，嶄新漂亮的建物、喜歡的戰利品都讓姍咚心情好到不行，笑容一直掛在臉上。

▲▼桃園統領廣場週年慶逛街吃喝玩樂拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼桃園統領廣場週年慶逛街吃喝玩樂拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼桃園統領廣場週年慶逛街吃喝玩樂拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲桃園統領廣場除了引進許多特色設計師品牌如夏姿、李倍等，改裝後日式淡雅風格，更是隨手一拍就有美照。

一人台菜套餐、正統韓式炸雞　美味午晚餐幫體力充電

來到桃園統領廣場逛週年慶不光是有獨家精選時尚美妝、設計師服飾、潮流運動、流行3C等超多必敗商品，另一大特色就是擁有18大餐飲品牌，面對眾多異國美食，愛吃的姍咚已經精選出兩家最想一嚐的餐廳。午餐先到「湯明茶樓」享用一人精緻美味台菜套餐；一走進店內，姍咚就被超美的復古裝潢爆擊心臟，紅綠灰拼接的石子地板與花色大理石用餐桌面呼應，藤椅、老花窗、馬賽克磚等傳統元素再次摩登重生，讓姍咚顧不得肚子餓也要先狂拍美照再說。茶樓老闆選擇今年8月在桃園統領廣場開設桃園獨家百貨首店，以新竹老宅裝潢為靈感，裝潢一磚一瓦佈置皆親自設計監工，更下廚出餐為桃園統領規劃獨家菜色「宮保黃金豆腐炒三鮮」，鮮香鹹甜滋味在嘴裡交融，搭配嚴選原葉現沏台茶，讓人幸福到沒空聊天只能一直扒飯清盤。

▲▼桃園統領廣場週年慶逛街吃喝玩樂拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼桃園統領廣場週年慶逛街吃喝玩樂拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲桃園統領廣場的「湯明茶樓」店內濃濃復古風情和豐盛一人台菜套餐，讓人無法放下手機，忍不住狂拍。圖為桃園統領規劃獨家菜色「宮保黃金豆腐炒三鮮」，有不少網友專程來嚐鮮。

▲▼桃園統領廣場週年慶逛街吃喝玩樂拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲餐點搭配精選在地台茶，讓台菜風味更升華。

出發前就知道自己在桃園統領逛了一整天肯定會餓到不行的姍咚，晚餐規劃到9月才引進桃園統領廣場的韓國最大連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」大吃一頓！首度跨出雙北插旗桃園開設最大的旗艦店，店內空間寬敞、光線明亮，販售包括「bb.q黃金炸雞」、外皮酥脆的「韓式甘醬炸雞」、辣度破表的「辣味炸雞」，還有香甜脆口的「蜂蜜蒜味炸雞」。姍咚特別點了桃園限定版的「桃花秘雞」個人套餐，上桌時立刻聞到炸雞香氣，口水差點滴下來，bb.q半雞分量的雞翅、雞腿炸得酥脆、醬色油亮，咬下時美味多汁，搭配以水蜜桃、白桃等口感香甜的特調桃花特調飲品和果凍，如同戀愛的酸甜滋味更開胃，飽腹感十足的大餐讓姍咚摸著小肚肚大呼值得。

▲▼桃園統領廣場週年慶逛街吃喝玩樂拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼桃園統領廣場週年慶逛街吃喝玩樂拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲熱門韓劇裡出現的炸雞品牌「bb.q CHICKEN」是姍咚的美食口袋名單之一，來到統領旗艦店必點桃園限定版的「桃花秘雞」個人套餐。

▲▼桃園統領廣場週年慶逛街吃喝玩樂拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

全館滿千送百＋刷卡滿額禮＋品牌專屬優惠　好康享不完

桃園統領廣場週年慶B1～4F消費單筆滿2000元就送200元酬賓券，首四日累計消費10000元再加送200元酬賓券；刷玉山統領聯名卡首四日滿額單筆5000元送500抵用券、單筆滿50000元送1500元抵用券，各家銀行也皆有刷卡滿額禮活動。另外統領會員還能憑當日發票兌換收納包、漁夫帽、運動水壺或冰霸杯；以及全館含部分餐飲消費滿5000元就有機會抽市價超過7萬元電動機車一台等，優惠活動多到數不完；讓姍咚一整天大嗑美食又把錢錢都換成了喜歡的東西，度過身心都獲得撫慰、超級滿足的一天！還在上網搜週年慶資訊覺得眼花繚亂嗎？直接照搬姍咚的一日美妙生活計畫，立刻BOOKING行事曆，9/23～10/18找時間到桃園統領廣場一起參加這場2021週年慶派對吧。

▲▼桃園統領廣場週年慶逛街吃喝玩樂拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲桃園統領廣場2021週年慶派對自9/23～10/18。

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