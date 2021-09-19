妹子國中告白「被傳班級群組」！男同學4字嘲諷當笑話…網轟噁心

▲一名女網友國中向心儀對向告白後，對方竟將對話上傳至班群。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，下同）

網搜小組／閔文昱報導

許多人應該都能體會，向心儀的對象告白需要很大的勇氣，因此被告白者不管接受與否，都應給對方基本的尊重。一名女網友在Dcard表示，自己國中時曾向心儀對象告白，沒想到對方竟將整段對話傳到班上群組，讓她成為班上笑話，直到現在回想起來都還會覺得非常生氣。

一名女網友在Dcard以「告白訊息被傳到群組當笑話」為題發文表示，好幾年前她還在就讀國中時，曾鼓起勇氣跟喜歡的人告白，但因不敢當面表明心意，於是選擇用通訊軟體告白，想不到對方僅回了一個「？」後，就再也沒回覆了。

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原PO接著指出，沒多久後，對方竟將告白的聊天記錄全部傳到班上群組，然後補了一句「啊！傳錯了！」也因為當時通訊軟體沒有收回功能，她就這樣變成班上笑柄，很多人都開始嘲笑這件事情，覺得她的告白很可笑，讓她氣炸痛批，「想也知道一定是故意傳的，我當下真的快崩潰，現在想起來就很生氣。」

文章曝光後，男生的低級行為馬上引發公憤，不少網友紛紛怒轟，「這什麼男生，親愛的你怎麼會看上這種人」、「男生這樣去傷害她們的感情真的是垃圾中的垃圾」、「就垃圾男，不要難過」、「就垃圾啊，不用跟垃圾一般見識，過的比他好就是最強的報復」、「真噁心，讓自己過得更好就好，這種的連同學會我都不會去」。

另外，也有網友分享類似經歷，「我妹跟你發生一模一樣的事，後來他就得憂鬱症不去學校了，雖然我本身沒發生過這種事，但我覺得如果是我，可能這輩子都不會再主動表白了，成為永遠的陰影」、「我是用寫情書的方式，結果被對方貼在他們班佈告欄上，真的有夠棒的欸」、「我以前喜歡的男生我是寫小紙條給他，結果被發現了！大家也是拿這個事情笑我跟霸凌我！」

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