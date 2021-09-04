女服務生收到高額小費　紙條「超噁留言」卻讓她笑不出來

▲紙條上的噁心留言，讓女服務生收到小費的喜悅蕩然無存。（圖／翻攝自reddit）



圖文／CTWANT

國外民眾在餐廳消費結束後，會習慣性地留下一些小費給服務生，也時常聽聞有些服務生意外獲得天價小費的故事。近日美國一名女服務生也是在工作途中收到了高額的小費與一張紙條，只是紙條上的留言噁心到讓他完全笑不出來。

美國一名女服務生日前在社群網站Reddit上發文，表示自己收到了一筆高昂的小費，從單子上可以看到，客人的消費僅128.89美元，但小費的項目中卻給到1000美元，意外收穫高昂的小費讓這名服務生十分訝異，但是帳單上的留言卻也讓他感覺到十分噁心。

原來這名客人在帳單上用手寫下「有著漂亮奶頭的公主，打給我吧，紳士大師 luxery」。如此唐突的留言讓女服務生感到渾身不舒服。收到高額小費的喜悅也瞬間蕩然無存，之後她也將這張小費單據上傳到網路上，引起不少網友的討論。

不少網友看到帳單上的文字後，紛紛留言表示「公主是我家的貓的名字」、「收到這種紙條我會覺得很髒」、「我單是看到就覺得很想死，可憐的女孩」。但與此同時，也有人懷疑這應該是信用卡公司的行銷手段，因為以美國信用卡公司的規定，客戶在刷卡買單時，是無法留下比帳單還要高額的小費的。

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