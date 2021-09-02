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獨／毛齊哥恐嚇熊貓女拒認罪！上訴理由曝：沒被打過是疑問句

▲▼ 。（圖／網友授權）

▲王男對女外送員喊「沒有被人家打過」、「怎麼這麼跩」等語，委任律師主張，是疑問句。（圖／網友授權）

記者白珈陽／台中報導

台中富王鴨肉店王姓老闆今年初爆發出嗆聲熊貓女外送員風波，日前遭法院依恐嚇危害安全罪嫌判處拘役30天。對此，王男委任律師李明諭表示，王男當時所說的「沒有被人家打過」、「怎麼這麼跩」等語，尾調均是上揚，是疑問句，不該被當成恐嚇要件，會提起上訴；另外，針對張女事後於網路PO文稱王撂黑衣人在派出所外堵人，以及大批網友不當留言，王男已連同張女在內共對31人於提出誹謗、妨害名譽告訴，今日下午由台中地檢署展開偵查庭。

台中地院8月16日審結，王男與張姓女外送員發生糾紛，但王卻不用理性的方式溝通，還恐嚇對方，讓張女因此心生畏懼，而王男還公開用不雅言語貶損對方的社會評價，實不可取，因此依法判王男拘役30天，得易科罰金。全案可上訴。

李明諭主張，原告（外送員張女）理由之一是王男言論使她心生畏怖，但當時王男所說的「沒有被人家打過」、「怎麼這麼跩」等語，句子尾調都是上揚的，他是用疑問句，即使是「以後不要被我遇到」這句，也沒有明確說明遇到之後會做什麼事，有想像空間，因此不該被當成恐嚇要件，決定提出上訴。至於王男「破查某」、「你毛長齊再來說話啦！」等語，已然構成公然侮辱，對此他們認錯，這方面不會再上訴。

另外，王男也對張女、網友等31人提出誹謗、妨害名譽告訴，今日出庭。李明諭表示，事發後張女回家上網PO文，指稱王男去派出所做筆錄時，外頭有許多黑衣人等著堵人，讓她相當害怕；但事實上，根據警方所述，當時的情況是王男在派出所內向張女道歉，但張不接受，王母也向張女道歉，張仍不接受，隨後王及王母就悻悻然離開，絕無黑衣人堵在門外一事。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲富王鴨肉店冒出罵人風波，王男事後出面道歉，並決定對網路上發言不實的女外送員及網友提告。（圖／資料照）

李明諭說，若王確實找來黑道圍堵派出所，那本起案件就涉及妨害自由罪，這是公訴罪，警方一定會馬上立案調查，但警方卻沒動作，而針對此事檢方也不起訴，即證明並無張女網路所說派出所外有黑道人員。李明諭說，王男做錯事他要負責，但張女在網路上所言非真，對王已造成影響，也須為此負責。

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