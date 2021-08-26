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國外爆紅「牛奶箱挑戰」！多人滑稽慘摔片瘋傳　醫生曝嚴重後果

▲▼國外瘋玩「牛奶箱挑戰」 醫籲：小心摔癱。（圖／翻攝自臉書）

▲國外爆紅「牛奶箱挑戰」，多人慘摔畫面曝光，醫生點出嚴重後果。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

國外社群平台包含TikTok、Instagram及推特等近期能看見，有許多網友上傳「牛奶箱挑戰（#MilkCrateChallenge）」影片，挑戰者會把裝牛奶的塑膠箱堆成金字塔形狀，從一側爬上去，另一側爬下來，由於箱子沒有固定、難以平衡，多數人最後都重摔在地，有醫生就提出警告，這種行為可能會造成背部骨折，甚至癱瘓。

國外網路上近期流行一種有一定危險的挑戰「牛奶箱挑戰（#MilkCrateChallenge）」，挑戰者會把裝牛奶的塑膠箱，從一層二層三層此類推，一直往上疊到七層（大多為七層）後，開始往下遞減，最終箱子就會呈現金字塔形狀，挑戰者必須從一側爬上去，接著往另一側爬下去。

由於箱子是空的，加上沒有任何固定，導致其結構十分不平穩，非常容易讓人踏上去後，重心不穩摔落失敗，而且網路上多數的挑戰影片，最終也是以「挑戰者重摔在地」失敗收場，甚至還有人跌入倒塌的箱子中，不少人都以背部、胸口、頭部重擊箱或地面，看起來相當危險。

▲▼國外瘋玩「牛奶箱挑戰」 醫籲：小心摔癱。（圖／翻攝自臉書）

▲醫生認為，「牛奶箱挑戰」有一定程度的危險，甚至可能造成癱瘓。（圖／翻攝自臉書）

美國堪薩斯大學醫療系統（University of KansasHealth System）醫師甘農（Chad Cannon）表示，這種活動很可能撞擊頭部，有頭部流血的風險。如果挑戰者摔到牛奶籃上面，背部可能會因此骨折，甚至癱瘓。

巴爾的摩市衛生局官方推特也指出，許多醫院已經因為新冠疫情，導致住院人數不斷攀升，讓醫生與護理師壓力沉重，「在你嘗試牛奶籃挑戰#Milkcratechallenge前，請先詢問你附近的醫院，是否有空床可以使用」。

#MilkCrateChallenge

#milkcratechallenge

The Legends Panel 發佈於 2021年8月23日 星期一

►靠一台小機器，戒掉手搖飲！

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