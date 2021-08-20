收20萬替友「二度教訓小王」！花蓮男狂潑鹽酸害他毀容　下場曝

▲洪男花20萬教唆周男去傷害小王。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／花蓮報導

「我牽手被性侵！」洪姓男子2012年間因不滿妻子與詹姓小王有染，以20萬元代價，教唆花蓮的周姓友人北上教訓詹男。第一次周男找來林姓、陳姓友人助陣，以防狼噴霧器、電擊棒及甩棍攻擊詹男，不過洪男嫌此次「教訓不夠」；第二次，周男再次北上，並購買鹽酸，請林男潑灑攻擊，造成詹男嚴重灼傷。刑事部分，洪男被判刑6年、林男被判刑5年半、陳男被判刑4月；至於周男，法院日前分別依共同傷害人之身體，判刑6月，得易科罰金18萬，另依共同使人受重傷，判刑6年，全案上訴花蓮高分院中。

判決指出，洪男2012年9月21日，因不滿妻子與詹姓小王相姦，與周男喝酒時，吐露心聲稱「我牽手被（詹男）性侵，你去跟他修理一下，如果有辦法的話，腳筋給他挑斷也沒關係」，便以20萬代價教唆周男北上傷害詹男。同月24日，周男與林姓、陳姓友人一同從花蓮搭車北上至板橋，由周男出資購買防狼噴霧器、電擊棒及甩棍，再由林男、陳男進入詹男住處動手，造成詹男雙眼化學性灼傷併角膜、結膜糜爛，而林男、陳男隨後立即逃離現場，再與周男會合返回花蓮。

▲電擊棒。（示意圖／取自Flickr）

豈料，隔年1月12日，洪男認為周男等人的傷害行為「未達到教訓目的」，便要求周男再次傷害詹男。隔天，周男再次找來林男一起搭車北上至板橋，途中由周男購買鹽酸、保溫杯等物品，並由林男到詹男住處潑灑鹽酸，導致詹男顏面等多處嚴重灼傷，甚至嗅覺毀敗。警方接獲報案，循線調閱監視器畫面逮人，全案因而曝光。

▲鹽酸。（示意圖／免費圖庫pixabay）

刑事部分，洪男被依教唆傷害人之身體、教唆使人受重傷罪，共判刑6年，其中6月，得易科罰金18萬；林男被依共同傷害人之身體、共同使人受重傷罪，判刑5年半，其中4月，得易科罰金12萬；陳男被依共同傷害人之身體罪，判刑4月，得易科罰金12萬。

至於周男刑責部分日前判決結果出爐，審理期間，周男雖辯稱，當時他購買鹽酸後，有將鹽酸倒掉，且阻止林男犯案，惟林男後來仍另外購買鹽酸，並潑灑詹男。不過，花蓮地院不採信其說詞，最終分別依共同傷害人之身體，判刑6月，得易科罰金18萬，另依共同使人受重傷，判刑6年，全案上訴花蓮高分院中。

民事部分，詹男針對醫療費、看護費、喪失勞動能力損失以及精神撫慰金，向洪男、林男求償984 萬5448元，法院審理後，判2人賠369萬8257元為適當。另外，洪男、林男及周男還須連帶賠償詹男犯罪被害補償金，共107萬1292元。