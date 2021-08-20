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反神學士唯一希望　堅守阿富汗龐吉夏省！成立反抗軍大本營

▲▼ Ahmad Massoud。（圖／路透）

▲馬蘇德呼籲美國及西方國家伸出援手，提供武器與彈藥。（圖／路透）

記者崔子柔／綜合報導

阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）逃亡後，原副總統薩利赫（Amrullah Saleh）17日宣布自己為「臨時總統」，報導指出，他撤退到喀布爾北方、隱藏在興都庫什山中的龐吉夏河谷（Panjshir Valley），帶領殘存政府軍加入馬蘇德（Ahmad Massoud）陣營。

馬蘇德是阿富汗最著名的已故反神學士老馬蘇德（Ahmad Shah Massoud）之子，他目前在龐吉夏河谷與神學士對抗，並向美國華盛頓投書求援，希望美國及西方國家能向他的民兵部隊提供武器及彈藥，更表示美國是他們的唯一希望。

▲有畫面顯示，薩利赫似乎正與他的前導師馬蘇德（Ahmad Shah Massoud）的兒子指揮一支民兵部隊。（圖／翻攝自推特）

龐吉夏省位在橫貫阿國的興都庫什山脈、喜馬拉雅山脈邊緣，因其天然屏障在1990年代內戰時期從被神學士攻占，現在則是阿富汗最後一處據點。根據《衛報》分析，龐吉夏省地理位置易守難攻，且神學士也在組織新政府，可能是暫時不進攻的原因。

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