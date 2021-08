反神學士唯一希望　堅守阿富汗龐吉夏省！成立反抗軍大本營

▲馬蘇德呼籲美國及西方國家伸出援手,提供武器與彈藥。(圖/路透)



記者崔子柔/綜合報導

阿富汗總統甘尼(Ashraf Ghani)逃亡後,原副總統薩利赫(Amrullah Saleh)17日宣布自己為「臨時總統」,報導指出,他撤退到喀布爾北方、隱藏在興都庫什山中的龐吉夏河谷(Panjshir Valley),帶領殘存政府軍加入馬蘇德(Ahmad Massoud)陣營。

馬蘇德是阿富汗最著名的已故反神學士老馬蘇德(Ahmad Shah Massoud)之子,他目前在龐吉夏河谷與神學士對抗,並向美國華盛頓投書求援,希望美國及西方國家能向他的民兵部隊提供武器及彈藥,更表示美國是他們的唯一希望。

New - Anti Taliban commanders, including VP Saleh and Ahmad Massoud are in #Panjsher right now. pic.twitter.com/xYH02Jao1E