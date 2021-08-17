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七夕醒來驚見「鬼剃頭」！　兒「1句話」她秒崩潰爆哭

頭髮被小孩剃掉。（圖／翻攝自微博／時間視頻）

▲夏女表示，起床後竟發現頭頂禿了一塊，追查下才知道小孩的傑作。（圖／翻攝自微博／時間視頻）

圖文／CTWANT

小朋友的學習能力都很強，但如果用在不合適的地方，恐會讓爸媽傻眼。大陸一名夏姓女子透露，睡覺起床後，發現頭頂處禿了一塊，結果竟是小孩趁她睡覺，用剃頭刀幫她剃的，想要給她驚喜；她崩潰地說，老公看到狂笑不止，而且當天還是七夕情人節。

夏姓女子表示，平時都趁小孩睡覺時，用剃頭刀幫小孩剃頭髮，豈料小孩有樣學樣，趁她睡覺的時候，拿剃頭刀把她的頭髮剃掉了；她提及，因為前一天熬夜，睡得很沉，也比平常晚起，就變成這樣了，「小孩想給我驚喜，剛好那天是七夕情人節。」

夏女非常難過。（圖／翻攝自微博／時間視頻）

▲夏女表示，頭髮才剛燙就被小孩剃掉，感到非常難過。（圖／翻攝自微博／時間視頻）

影片中可以看見，夏女留著一頭俏麗的短捲髮，但頭頂處早已沒有瀏海，全被剃掉，剛燙好的造型全毀。由於頭頂光光的看起來實在太怪異，因此她乾脆把頭髮全剃光，「唉，頭髮剛燙的，為此我還買很多漂亮的髮夾。」

剃光後夏女忍不住哭了，畢竟頭髮是女生的第二張臉。夏女無奈地說，「大家都覺得很搞笑，說是小孩送給我的禮物，而老公看到後狂笑不止，我則是哭得唏哩嘩啦。」

影片曝光後引起討論，網友紛紛留言「我會給孩子他爸頭髮也剃光光」、「小孩看到他笑，就會覺得是爸爸在鼓勵他這樣做，下次還會這樣」、「其實蠻危險的，要教」、「看著真的很難受啊，生了孩子也是愛美的」、「看不出來妻子很難過在強顏歡笑嗎」。

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