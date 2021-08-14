不爽前女友申請保護令　他衝派出所摔爛她手機！壯警「飛撲」壓制

記者陳雕文／新北報導

新北市中和一名渾身是傷的女子13日下午到派出所求救，聲稱遭前男友追打，警方見前男友緊追在後，讓女子入內後擋住派出所門口，男子無法進入竟怒摔手機，情緒非常失控，警方擔心波及無辜路人上前勸阻，但男子又把手機撿起往大馬路扔，警員逼不得已，只好撲向男子，先勾住頸部再迅速壓制並上銬。

▲現年29歲的柯宇外型帥氣，待人和善又極具幽默感，值勤時也充滿霸氣，讓犯人聞風喪膽。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，32歲楊姓男子常跟前女友大吵，得知前女友日前曾到派出所申請保護令，楊男火大跑去找她並質問，「為何要申請保護令！」2人又吵了起來，過程中楊男還搶走前女友的手機，前女友雙手挫傷跑到中原派出所求救。

身高179體格壯碩的警員柯宇得知狀況，先讓女子入內休息，並站在門外阻擋情緒激動的楊男，楊男無法進入派出所，把所有憤怒發洩在前女友的手機，將其往地上猛摔，但楊男仍不罷休，又把損壞的手機撿起來往大馬路上扔。

柯宇擔心無辜的用路人受到波及，出言勸阻楊男無效，只好轉到楊男身後，伸手勾其頸部並迅速放倒壓制，並依強制、毀損及傷害現行犯移送。

▼楊男情緒失控，最後被移送法辦。（圖／記者陳雕文翻攝）