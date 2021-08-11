帛琉旅遊泡泡重啟　澎湖立委楊曜率先「逆時中」：5+9恐淪防疫破口

▲民進黨立委楊曜。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈、林銘翰／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（11日）證實，台帛旅遊泡泡將重啟，旅客返台後需做深喉唾液採檢，並進行5天加強版自主管理及9天自主管理。不過，民進黨澎湖縣立委楊曜下午透過臉書發聲明「逆時中」，質疑不應為了「經濟效益不大的國外旅遊」縮減防疫措施，「5+9的入境管制恐怕會是另一個警戒升級的起點」。

陳時中今天下午在指揮中心記者會表示，台帛旅遊泡泡將重啟，在防疫措施措施方面，旅客還是要在機場進行PCR，回國後跟一般旅客一樣，需做深喉唾液採檢，並進行5天加強版自主管理加上9天自主管理，5天的加強版自主管理可在防疫旅館或是在家中採一人一室，此外5天加強版自主管理後仍要進行PCR檢驗。

不過，楊曜11日發函中央流行疫情指揮中心，要求指揮中心應比照今年7月2日加強國際港埠入境人員健康監測措施，直指開放帛琉旅遊泡泡「5+9」恐將造成民眾對於國內疫情擴散的擔憂。

楊曜表示，我國歷經2個多月三級警戒時間，才將Alpha變異株造成的疫情舒緩，面對肆虐全球的Delta變異株更不可不慎，且國際航空器傳染模式頻傳，病毒難以防範，入境政策開放的幅度越大，國內疫情傳染的風險越大，建議指揮中心應秉持入境人員加嚴健康檢測措施，重新檢討參與帛琉旅遊泡泡專案入境措施，以免造成疫情破口，再度重創台灣。

此外，楊曜今天受訪提出兩點說明強調，他不是反對台帛旅遊泡泡，而是反對將防疫隔離天數縮短到「5+9」，雖然帛琉目前也採邊境管制，僅針對我國開放，但航空器機組員可能今天飛帛琉、上一趟飛歐美，仍有染疫風險；此外，雖然國外旅遊和國內旅遊都很重要，但開放順序應該有輕重緩急，現階段應先討論如何振興國內旅遊，而不是開放國外的旅遊泡泡。