高端8月開打「很有機會」！柯文哲批EUA違反醫學倫理　陳時中回應了

記者嚴云岑／台北報導

高端疫苗合計5批通過封緘檢驗，累計35萬2438劑供國人接種，另有9批檢驗中、8批待補件。被問及8月下旬是否有機會開打？指揮中心指揮官陳時中表示，目前已知4批已經放行，「反正大概8月下旬很有機會」。另針對台北市長柯文哲批評高端疫苗EUA違反醫學倫理一事，陳時中也做出回應。

高端疫苗每一批約8萬劑，但依據製程不同，也有5000劑與5萬劑，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中4日在記者會上表示，高端疫苗共有22批號送驗，其中4批通過檢驗、8批待補件、10批檢驗中，預計有50~60萬劑可供國人接種，同日傍晚就有一批號疫苗通過檢驗。

食藥署組長王德原昨表示，不清楚8批需補件的高端疫苗資料為何，但現在大家都很急，業者也不想拖，只要把資料補齊，食藥署就會著手進行審查。

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高端疫苗爭議不斷，台北市長柯文者就批評高端疫苗EUA違反醫學倫理緊急授權，另反問台灣沒有疫苗可打「是誰讓台灣人沒有選擇」，最後更以陳時中原話詢問，「這樣說法會不會不太健康？」

對此，陳時中回應，是有一點不太健康，但大家都很努力購買疫苗，中央痛苦與地方是一樣的，國外要進來多少疫苗難以掌握，都希望盡快納入排程並施打，「既然大家遇到的困難都是一樣的，不如一起努力。」

此外，對於高端疫苗EUA違反醫學倫理一事，陳時中表示，這是許多專家討論出來的結果，食藥署去年10月先訂定標準，今年6月又訂出基準，看中和抗體是否不劣於另一疫苗廠牌，也順利通過評估，自己並非疫苗專家，行政體系當然尊重專家意見。