獵捕外星人38年！前CIA探員「神祕外星戰利品」曝...眾人驚呆

美國前中央情報局(CIA)探員德雷爾(Derrel Sims)自詡為「外星人獵人」,38年來遊走全球各地,採證各種外星人出沒的痕跡,日前他受邀上Podcast節目時,自爆蒐藏了大量的外星人皮膚樣本、核磁共振成像圖和金屬植入物,引起主持人和聽眾一陣譁然,他也成立了一支團隊,鼓勵全世界曾被外星人綁架過的受害者,能出面與他聯繫,「這是一個使命,我有責任幫助這些人」。

據外媒報導,多年來德雷爾不斷在尋找、研究和收集外星人存在的證據,並從自稱遭外星人綁架的受害者體內,取出大量不明植入物,他透露手上的蒐藏包括外星人皮膚樣本、DNA數據、核磁共振成像圖、聲波圖、法醫判定留有污漬的玻璃和牆壁碎片,以及不明金屬植入物等,他也聯合全球各地曾遭外星人綁架的受害者們,成立了一支團隊,聲稱其中有成員甚至被外星人綁架高達22次。

他也透過媒體多次喊話,希望曾被外星人綁架過的受害者,能站出來訴說自己的經歷,面對質疑騙局的聲浪,他受訪時說:「大多數恆星在幾十億年前就形成了,甚至比太陽還早,想想人類在宇宙中究竟錯過了什麼。」並表示,為避免有沽名釣譽之嫌,多年來所有向他心理諮商的人,德雷爾都堅持分文不取。

德雷爾曾是美軍特種部隊隊員,退役後成為中情局幹員,並開始篤信外星文明的存在,長年透過軍事技巧追捕外星人的蹤跡,他也是合格的催眠治療師,常利用催眠的療法「喚醒」許多人進行第三類接觸時,被外星人刪去的記憶,他也常受邀至各國演講,曾榮獲歐洲斯洛伐克博物館(Slovak National Museum)和日本福島飛碟博物館頒發的感謝狀。

德雷爾在1998年時成立軍刀企業協會(Sabre Enterprises),該組織旨在證明外星生命的存在,目前他已出版了多本著作和數支紀錄片,描述長年追尋外星人的心路歷程,為了擴大組織,他也開放小額捐款,「我們歡迎提供任何服務或資源、捐款的朋友,在這個分裂的現代世界中,外星人的存在不斷提醒著,我們只是上帝擁有的一顆小星球」。

