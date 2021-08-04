獵捕外星人38年！前CIA探員「神祕外星戰利品」曝...眾人驚呆

▲前中情局幹員德雷爾退休後，長年投身追尋外星生命的存在。（翻攝Derrel Sims臉書）

圖文／鏡週刊

美國前中央情報局（CIA）探員德雷爾（Derrel Sims）自詡為「外星人獵人」，38年來遊走全球各地，採證各種外星人出沒的痕跡，日前他受邀上Podcast節目時，自爆蒐藏了大量的外星人皮膚樣本、核磁共振成像圖和金屬植入物，引起主持人和聽眾一陣譁然，他也成立了一支團隊，鼓勵全世界曾被外星人綁架過的受害者，能出面與他聯繫，「這是一個使命，我有責任幫助這些人」。

據外媒報導，多年來德雷爾不斷在尋找、研究和收集外星人存在的證據，並從自稱遭外星人綁架的受害者體內，取出大量不明植入物，他透露手上的蒐藏包括外星人皮膚樣本、DNA數據、核磁共振成像圖、聲波圖、法醫判定留有污漬的玻璃和牆壁碎片，以及不明金屬植入物等，他也聯合全球各地曾遭外星人綁架的受害者們，成立了一支團隊，聲稱其中有成員甚至被外星人綁架高達22次。

▲德雷爾展示自己的外星人蒐藏品。（翻攝Derrel Sims個人官網）

他也透過媒體多次喊話，希望曾被外星人綁架過的受害者，能站出來訴說自己的經歷，面對質疑騙局的聲浪，他受訪時說：「大多數恆星在幾十億年前就形成了，甚至比太陽還早，想想人類在宇宙中究竟錯過了什麼。」並表示，為避免有沽名釣譽之嫌，多年來所有向他心理諮商的人，德雷爾都堅持分文不取。

▲德雷爾有多本關於外星人的著作。（翻攝Derrel Sims個人官網）

德雷爾曾是美軍特種部隊隊員，退役後成為中情局幹員，並開始篤信外星文明的存在，長年透過軍事技巧追捕外星人的蹤跡，他也是合格的催眠治療師，常利用催眠的療法「喚醒」許多人進行第三類接觸時，被外星人刪去的記憶，他也常受邀至各國演講，曾榮獲歐洲斯洛伐克博物館（Slovak National Museum）和日本福島飛碟博物館頒發的感謝狀。

德雷爾在1998年時成立軍刀企業協會（Sabre Enterprises），該組織旨在證明外星生命的存在，目前他已出版了多本著作和數支紀錄片，描述長年追尋外星人的心路歷程，為了擴大組織，他也開放小額捐款，「我們歡迎提供任何服務或資源、捐款的朋友，在這個分裂的現代世界中，外星人的存在不斷提醒著，我們只是上帝擁有的一顆小星球」。



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