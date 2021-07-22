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高市府再推防疫加菜金近萬市民熱搶　快加LINE中獎率破10%

▲▼ 。（圖／高雄市政府提供）

▲高市府22日再加碼「時時送」，即日起每小時抽出100組199元互助碼，且指定店家滿額199元即免運！

記者吳世龍／高雄報導

因應新冠疫情的影響，高雄市政府整合LINE熱點推出「高雄好家載」外送平台，以協助店家、小黃運將度過難關，市府22日再加碼「時時送」，即日起每小時抽出100組199元互助碼，且指定店家滿額199元即免運！於21日開放登錄至今，一天內就吸引近萬名市民當早鳥搶好康，越早登錄機會越大！

高市府表示，即日起至8月10日為止，連續20天的上午9時至下午6時的整點，都將送出100組199元的「防疫互助碼」，共計將有2萬名幸運兒獲得加菜金。越早加入高雄市政府官方LINE帳號，並登錄基本資料，就越有機會能獲得防疫互助碼，現賺199元！

▲▼ 。（圖／高雄市政府提供）

開放登錄的首日(21日)，即吸引近萬高雄市民登錄，活動於22日啟動，每日抽出1,000組199元「防疫互助碼」，平均10人就有1人得獎。得獎者可於5天內至LINE熱點「高雄好家載」，點選 「時時送199元 合作店家 點我訂購」 專區，訂購外送美食單筆滿199元，並於備註欄輸入防疫互助碼，就能享受優惠！

完成訂購後隔日起5個工作天，LINE Pay Money儲值金199元回饋就會直接儲值至個人的LINE Pay Money帳戶中，儲值金不僅可持續訂購「高雄好家載」平台的餐點、生鮮蔬果及生活百貨等，也可用於高雄地區大眾運輸乘車碼扣款搭乘，甚至可至支援Line Pay Money支付的店家消費。

▲▼ 。（圖／高雄市政府提供）

高市府也特別提醒民眾，記得先開通LINE Pay Money帳戶，才不會錯過領獎機會，更可享受電子支付的便利生活！此外，市府同時宣布指定店家滿199元享1.5公里免運優惠，活動至8月15日23時59分為止，鼓勵民眾在家安心防疫、聰明消費，在品嚐高雄美食之餘，更能幫助商家與計程車司機共度難關，打造三方互助共贏。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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