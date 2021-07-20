　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣珊瑚白化10株僅恢復4株　環團：今夏白化威脅仍在

記者范姜士航／綜合報導

臺灣鄰近海域珊瑚在2020年夏天面臨嚴重白化威脅，起因於整年都沒有颱風攪動海面，較高溫的海水讓珊瑚持續處於「發燒中」的不健康狀態，對此環團發動監測計畫，歷時6個月於墾丁、小琉球、綠島結合潛水社群記錄10株珊瑚復原狀況並製成縮時紀錄片。專案負責人邱聰榮指出，10株珊瑚近半數在白化後難以自行復原，隨即被藻類覆蓋、瀕臨死亡，顯示海平面以下的氣候危機持續嚴峻。

根據美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA）珊瑚礁監測計劃，2020年8月間對臺灣南部珊瑚發出最嚴重的二級白化警告（Alert 2）；去年中研院研究團隊亦指出，臺灣近海珊瑚遭遇史上最大的珊瑚白化危機。截至NOAA計劃7月17日資料，南臺灣海域珊瑚白化風險為「警戒（Warning）」，且推估2個月內，臺灣南部珊瑚可能再次升至二級白化警告（Alert 2）。這意味著瀕臨死亡或尚在復原的珊瑚，將要在一年不到的時間裡，以虛弱的狀態反覆面對生存考驗。

▲▼珊瑚白化復原現況。（圖／綠色和平提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小琉球厚石的大型微孔珊瑚大致從白化中恢復、周遭珊瑚則瀕臨死亡。（圖／綠色和平提供）

為了紀錄珊瑚白化後的復原情況，並觀察白化對於珊瑚繁殖的影響，環團於2020年10月至2021年4月間，陸續在小琉球、綠島、墾丁監測10株目標珊瑚，在潛水教練及業者支持下蒐集超過90張珊瑚監測影像，並製成縮時影片。根據紀錄結果，10株中有6株未能完全復元，本體或周遭覆蓋藻類。

海生館館長陳啟祥在光影珊瑚紀錄片中受訪表示，全世界有四分之三的魚類生長在珊瑚礁、其生物多樣性高，而珊瑚對環境變化十分敏感，也成為科學家觀察海洋環境健康的指標。不僅海洋生物需要珊瑚礁，減緩氣候變遷也需要健康的珊瑚生態，中央研究院生物多樣性研究中心榮譽研究員邵廣昭指出，若能為珊瑚建立海洋保護區，讓珊瑚健康地發揮固碳的功能，有助於減緩氣候變遷，「這就是自然解決方案」。

▲▼珊瑚白化復原現況。（圖／綠色和平提供）

▲檢測珊瑚中僅4株恢復狀況良好，包含墾丁出水口瓣葉珊瑚。（圖／綠色和平提供）

海水缺乏颱風擾動及氣候變遷帶來的高溫，是珊瑚白化的原因之一。環團建議以珊瑚觀光為主的屏東縣政府須以氣候緊急宣言方式展現氣候決心，並搭配設立海洋保護區，支援學者及社群監測珊瑚白化，讓珊瑚在年復一年的高溫傷害中得到更多保護。

ET快訊
YouTuber曬低胸辣照！　被嫌「加入反骨後失去初衷」
快訊／奧運國手搭經濟艙　體育署公布「安排過程」
陳珮騏「想打高端卻約了AZ」遭酸　反擊開嗆了
吳亦凡最新說明！「私下轉帳網美」曝完整對話網傻眼
快訊／女YouTuber「視訊鏡頭被駭」　私生活遭上傳瘋傳
快訊／美股早盤升空「飆漲超過500點」　道瓊指數強勢反彈
海巡高官受訓看A片　虧女學員：剖腹產才能繼續爽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「手槍女王」處女身闖八大行業！自稱手工業：告訴大家我們多普通

快訊／女YouTuber「視訊鏡頭被駭」她崩潰　公司回應了

台灣珊瑚白化10株僅恢復4株　環團：今夏白化威脅仍在

快訊／烟花長大了「升級中颱」減速大轉彎　詭譎最新路徑出爐

《神隱少女》原主角是無臉男！吉卜力三巨頭對談曝光　揭神作秘辛

青少年可打！永齡台積電捐BNT「由疾管署提申請」　納12~18歲使用

快訊／時力抓「國手坐經濟艙」他提議　張煥禎強調3點回應

2年首登陸颱？烟花2條路徑最恐怖「致災風雨」　雨狂下9天紫發白

快訊／豪雨夜轟9縣市！「烟花雨彈」先到猛灌4天　1.6米大浪已出現

高雄女打莫德納「排尿出問題」插尿管　醫：全台各地多起個案

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

出事！貓單獨在家誤觸電器開關　「2分鐘冒煙起火」整面牆黑掉...

美國油漆工人粉刷牆面快狠準！ 一塗就均勻上色網讚過程好紓壓

嬤戴「中空安全帽」髮髻完美竄天 民眾看髮型秒認：在潮州滿有名

吳亦凡發聲！都美竹指控全否認　強調若犯法..「我會自己進監獄」

「手槍女王」處女身闖八大行業！自稱手工業：告訴大家我們多普通

快訊／女YouTuber「視訊鏡頭被駭」她崩潰　公司回應了

台灣珊瑚白化10株僅恢復4株　環團：今夏白化威脅仍在

快訊／烟花長大了「升級中颱」減速大轉彎　詭譎最新路徑出爐

《神隱少女》原主角是無臉男！吉卜力三巨頭對談曝光　揭神作秘辛

青少年可打！永齡台積電捐BNT「由疾管署提申請」　納12~18歲使用

快訊／時力抓「國手坐經濟艙」他提議　張煥禎強調3點回應

2年首登陸颱？烟花2條路徑最恐怖「致災風雨」　雨狂下9天紫發白

快訊／豪雨夜轟9縣市！「烟花雨彈」先到猛灌4天　1.6米大浪已出現

高雄女打莫德納「排尿出問題」插尿管　醫：全台各地多起個案

波多野結衣補慶生33歲！驚見「AV界5大咖」吃燒肉…網：美女戰隊

詹家姊妹秀「東奧球」首次訓練　詹詠然戴奧會口罩喊話專注

隱私全無！宥勝台中迷你屋成景點　走在路上竟遇觀光客問路

福特「性能純電休旅」歐洲接單　專屬「賽道模式」虛擬聲浪也增強

注意！6個「洗臉壞習慣」超傷肌，再貴保養品也救不回

Lara對好友「甜笑放電」　竟被評：太騷了！

本本PO低胸辣照！　被嫌「加入反骨後失去初衷」無奈：我不懂

南韓橫幅遭撤不滿？選手村再掛「猛虎圖」　日網怒批：還挑釁

快訊／奧運國手搭經濟艙　體育署公布「安排過程」

體育署、中華奧會踢皮球　時力籲誠實面對：否則體改100次都枉然

女大生動漫展「沒穿內褲狂掀裙」　喊冤「喬姿勢意外」反批偷拍

生活熱門新聞

戴資穎住3顆星飯店　官員被爆住4.6顆星

戴資穎擠3星旅店！陸選手住宿被翻出網看傻

疫苗簡訊寄發標準在哪？網揭1關鍵：定義廣

「認識3天見面」被打槍！保時捷男公審她　

網：日本會讓大谷翔平坐經濟艙嗎

烟花颱風恐直撲宜花！背後四大跡象近似莫拉克

戴資穎IG被出征！醫怒揪1帳號太熟悉

人妻突收簡訊「AZ預約成功」　下秒崩潰了

快訊／時力抓「國手坐經濟艙」他提議　張煥禎強調3點回應

即／最新路徑變！烟花升中颱減速大轉彎

烟花2條路最恐怖　致災風雨恐狂下9天

19歲妹驚喊「收到疫苗簡訊」！網曝2可能性

30歲以下恐打不到疫苗！年輕人崩潰　陳時中：會盡速把年齡層往下

高端通過EUA「江啟臣按鈴申告圖利罪」　陳時中：讓人心灰意冷

更多熱門

相關新聞

氣候變遷後果　西歐最富區洪水160死

氣候變遷後果　西歐最富區洪水160死

歐洲西部遭遇百年洪水，在受災最嚴重的德國與比利時，當局已經確認至少160人死亡，不過仍有數百人下落不明，救難行動仍在持續中，當局憂心隨著洪水慢慢退去，恐怕還會發現更多罹難者的遺體。

墾丁飯店住一晚破10萬！　旅館業者曝真相

墾丁飯店住一晚破10萬！　旅館業者曝真相

小琉球海龜增！海保署揭原因：小心碰瓷

小琉球海龜增！海保署揭原因：小心碰瓷

全球溫室氣體排放前25城市「中國佔22座」

全球溫室氣體排放前25城市「中國佔22座」

墾丁Villa開價1.58億求售　網噴：有1億還開民宿幹嘛？

墾丁Villa開價1.58億求售　網噴：有1億還開民宿幹嘛？

關鍵字：

珊瑚白化環團氣候變遷小琉球墾丁

讀者迴響

熱門新聞

吳亦凡神管理！同一晚「房間內外尬2女」全瞞住

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

莊智淵微開箱選手村　坐厚紙板床架

戴資穎住3顆星飯店　官員被爆住4.6顆星

戴資穎擠3星旅店！陸選手住宿被翻出網看傻

疫苗簡訊寄發標準在哪？網揭1關鍵：定義廣

「認識3天見面」被打槍！保時捷男公審她　

網：日本會讓大谷翔平坐經濟艙嗎

國防大學女學生「遠距教學」活春宮

被塞經濟艙　戴資穎下榻旅館、晚餐曝光

吳淡如北海道置產「一覺醒來卻被拆了」

烟花颱風恐直撲宜花！背後四大跡象近似莫拉克

戴資穎發文：住在離場館近地方有更多休息非常好

遭拋棄山上！牠見救命稻草秒飛奔

吳亦凡「列10點聲明」反咬網美勒索3400萬！

更多

最夯影音

更多
鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心
俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面