疫苗覆蓋率衝至23%　接種後猝死再增10例「4人打莫德納」

▲流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布最新疫苗接種數據，到19日為止已經接種541萬9,988人次，疫苗人口涵蓋率 22.48%，劑次人口比 23.08(劑/每百人)；不過昨日也新增10起疫苗接種後死亡，其中有4起接種莫德納，其餘則是接種AZ疫苗；目前為止疫苗不良事件死亡解剖累積104件，初步並無與疫苗直接相關。

指揮中心指揮官陳時中公布最新統計，19日新冠疫苗單日接種19萬2,280人次，其中AZ接種16萬6,665人次(第 1 劑接種 160,512 人次，第 2 劑接種6,153 人次)，莫德納接種2萬5,615人次(第 1 劑接種 22,532 人次，第 2 劑接種 3,083 人次)。

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截至目前為止，累計接種 541萬9,988 人次，AstraZeneca 接種 265萬5,113人次，莫德納接種276萬4,875 人次，COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率 22.48%，劑次人口比 23.08(劑/每百人)。

指揮中心發言人莊人祥說明，昨天增加10起疫苗接種後死亡，其中有9件是昨日通報，包含5起AZ接種後死亡，年齡為51歲至87歲間，為接種疫苗後8日至18日間發生；同時增4例莫德納接種後發生死亡不良事件，年齡為71歲至82歲間，為接種疫苗後 6 日至12日間發生；另有1起接種AZ後原通報致病人住院或延長病人住院時間，轉為死亡事件。

目前累計454起COVID-19 疫苗接種後發生死亡之不良事件，其中有 409 例接種AZ，有45例為接種莫德納。其中有104例完成解剖，死因分別是74例與慢性病相關，5例嗆噎窒息，2例頸椎骨折，1例呼吸道阻塞，6例疑似肺炎，3例泌尿道感染，1例氣管內有管灌倒流液體，1例咽喉炎(2個月大孩童)，1例胃穿孔併腹膜炎，1例上消化道出血，1例肋膜炎，1例疑膽道化膿性感染，1例腦室和腦幹出血，1例吸入性肺炎及心肺衰竭，1例腦實質舊出血併外傷性腦挫傷，1例化膿性肺炎，3例待釐清。

▲累計的疫苗接種人次。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

▲各縣市疫苗配送及施打數。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

▲疫苗接種對象累計人次。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

▲各縣市65歲以上接種人次。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

▲疫苗接種不良反應累計。（圖／指揮中心提供）※點圖放大