美軍「C130運輸機」悄抵桃機！　裝卸貨停約一小時

圖文／鏡週刊

相隔不到4天，AIT美國在台協會的包機，再度來台載運物品。一架編號N3755P的L-100-30運輸機今來台，7/18這架飛機從馬尼拉起飛歷經2小時15分鐘後，降落我國桃園機場。更向機場商借了堆高機，足見貨品為數不少，地停約一小時後離開台灣，前往下一站－泰國曼谷。

▲相隔不到4天，AIT美國在台協會的包機，再度來台載運物品。

內容物為何，外交部和AIT，依然諱莫如深。不過單從AIT的申請名義，又是外交郵袋，合理推斷，依然和台北辦事處長人事調動有關。

因為按照既有流程，包括外館官員進行輪調時，也擁有外交貨櫃額度，位階等同大使的AIT處長，自然也享有同等或更高規格的權益，特別是基於安全，過往AIT運送物品或工人，都採用專機方式，不假手他人，這點包括上週四，由美軍特種作戰司令部的C-146A，「快閃」來台親送屢新相關物件，如出一轍。

▲美國一架編號N3755P的L-100-30運輸機今降落桃園機場。

▲美國一架編號N3755P的L-100-30運輸機今降落桃園機場。

▲美國一架編號N3755P的L-100-30運輸機今降落桃園機場。

其中，這架L-100-30運輸機，隸屬CIA美國中情局合約商，為C-130H-30運輸機的民用版本，專責運送美國政府的物品，此回任務用意更是不言可喻。

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