「私領域也要注意觀感」　蘇貞昌：陳政聞辭職大家要以此為鏡

▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院直播）



記者陶本和／台北報導

牡丹鄉旭海村頂級渡假村牡丹灣villa在13日微解封當天，開放餐廳讓10多位老顧客煮麻辣鍋、飲酒，且爆出行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞也在其中。對此，行政院長蘇貞昌19日受訪時表示，公務員應該謹言慎行，哪怕私領域都要注意社會觀感，他沒做好辭職離開，希望全體公務人員以此為鏡。

由於疫情趨緩，政府在13日起國內微解封，不過各縣市多半維持餐廳禁止內用的規定；另外，由於還是在三級警戒期間，室內依然不得超過5人群聚。不過，有媒體接獲投訴，指稱牡丹鄉旭海村的頂級渡假村，有群聚問題。

根據投訴內容，該度假村在微解封當天晚上，開放餐廳給10多位老顧客煮火鍋、飲酒，而屏東縣府稽查時業者交出的實聯制名單，其中包括行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞。

消息傳出後，儘管陳政聞強調自己並未違反防疫相關規定，但觀感不佳引起外界議論。對此，陳政聞在18日晚間發出聲明，除了重申自己並無違反防疫規定外，也辭去政院南部聯合服務中心執行長職務。

對此，蘇貞昌19日上午受訪時表示，公務員應該謹言慎行，哪怕私領域都要注意社會觀感，在防疫期間很辛苦時候，他沒有做好辭職離開，希望全體公務人員以此為鏡。