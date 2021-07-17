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三級警戒微解封公共運輸回溫　王銘德：落實防疫措施不放鬆

▲在迎來第一個微解封後的週末，交通局長王銘德前往高鐵台南站實地觀察人流移動、排班計程車、接駁車、大台南公車等大眾運輸清消防疫工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲在迎來第一個微解封後的週末，交通局長王銘德前往高鐵台南站實地觀察人流移動、排班計程車、接駁車、大台南公車等大眾運輸清消防疫工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

防疫警戒微解封，台南市交通局觀察交通運輸人流已有回溫跡象，在迎來第一個微解封後的週末，交通局長王銘德前往高鐵台南站實地觀察人流移動、排班計程車、接駁車、大台南公車等大眾運輸清消防疫工作，再次提醒民眾疫情三級警戒尚未解除，仍要遵守戴口罩、實聯制等防疫規定，共同守住抗疫最後一哩路。

交通局局長王銘德表示，台南市長黃偉哲在本波疫情中一再強調公共運輸防疫的重要性，尤其7月13日微解封之後，市民和遊客漸漸走出家門往戶外移動，搭車人數可望逐漸回升，此刻尤其不可鬆懈，更應加強注意確保防疫滴水不漏。

王銘德局長指出，自7月13日微解封以來，依據交通局的交通量監測與人流觀察，較上個月相比，市區公車運量微幅增加近10％，台鐵旅客量約增加15％，高鐵和國道客運長途人次更增加約50％，市區道路車流量也提升30％，顯示人潮車流移動已逐漸回溫。

王銘德局長說，台南市的公共運輸已針對微解封做好萬全準備，近期除每日均派員辦理專案稽查，檢視各車站紅外線體溫儀、消毒毯等設備，更要求調閱公共場所清消紀錄和司機體溫量測紀錄，督導各公司、車站、車輛防疫工作確實到位。

▲在迎來第一個微解封後的週末，交通局長王銘德前往高鐵台南站實地觀察人流移動、排班計程車、接駁車、大台南公車等大眾運輸清消防疫工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為迎接微解封後的第一個週末，交通局長王銘德特地前往台南高鐵站，實１地瞭解近日搭車人流情形，並視察排班計程車、接駁車均有落實每4-6小時加強清消，車內確實張貼實聯制條碼及宣導上車民眾配合，並感謝運將朋友這段期間齊心防疫的辛勞，勉勵長夜將盡，一起努力撐過最後的疫情。

王銘德提醒，疫情雖有趨緩，但仍在三級警戒期間，請民眾務必嚴格配合戴口罩、實聯制等措施。此外，交通局日前也在台南火車站前的公車南站、善化火車站、新營客運總站完成AI智慧防疫系統，除可自動偵測未戴口罩民眾並現場廣播提醒，民眾亦可先上台南AI智慧防疫系統官網瀏覽即時影像，以便避開人潮太過擁擠的時段。

台南市公共運輸處處長吳俁之指出，目前大台南公車仍維持三級警戒減班降載，7月17日起將有限度先恢復台灣好行觀光公車88路及山博行部分班次，後續如乘車需求逐漸回穩，將隨時滾動檢討，請民眾搭車前可先利用大台南公車動態資訊官網或APP查詢。

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