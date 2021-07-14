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知名領隊劈6女！萬年不敗哏曝光　他靠一張嘴誘女團員成床伴

陳男（右）與W小姐（左）交往期間，仍利用帶團之便，到處獵豔。（讀者提供）

▲陳男（右）與W小姐（左）交往期間，仍利用帶團之便，到處獵豔。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

在知名旅行社台中分公司擔任國內線領隊多年的陳姓男子，今年41歲，外表老實、說話誠懇，卻被踢爆其實是不折不扣的渣男，雖然已經有女朋友，卻利用帶團機會獵豔、偷吃團員，甚至同時劈腿6女，堪稱旅遊業的時間管理大師。

陳男的前女友W小姐告訴本刊，她是陳的前同事，與陳交往1年多，去年7月發現陳劈腿的證據後，決定分手。此外，她還從同事口中得知，陳慣性偷吃女團員，她仔細回想與陳交往的點點滴滴，發現諸多疑點，驚覺遇上感情騙子，於是將二人交往過程PO上網，提醒女網友留意，結果又意外得知，陳與她交往期間，還同時與另5名女子交往、搞曖昧，其中4人是旅行團的團員。

陳姓領隊的前女友W小姐（圖）擔心其他女性受騙，出面揭露陳的惡行。

W小姐告訴本刊：「一位同樣被陳男欺騙的女網友告訴我，她因參加旅行團認識陳，陳擅長營造暖男形象，帶團時特別關心女團員，很會哄女生，除了主動幫忙拍照，還會偷塞小禮物給某些女團員，種種小動作，讓不少女生對他產生好感，私下還會互換聯絡方式。」之後，陳會刻意傳送曖昧訊息告訴對方：「平常我不會跟其他人聯繫，因為覺得妳很特別，很想找妳…」伺機表白。

陳男傳給W小姐的自拍照，也同步傳給其他女生，還將女生們通稱寶貝。（讀者提供）

陳利用領隊身分花言巧語，到處獵豔，部分女團員因此與他發生關係，但事後卻發現他有女友，或抓包他以同樣手法誘騙其他團員。W小姐告訴本刊：「經過比對，我才知道陳之前傳給我的自拍照，也同步傳給其他女生，每個女生他都叫寶貝，每次聯繫不上他，他都說在帶團或睡覺，其實都在跟別人約會。」

除了女網友向W小姐爆料，還有旅行團女團員直接打電話跟她聯繫，說知道陳男欺騙女生的行為，但也警告她別跟陳藕斷絲連，氣得她找陳理論。

陳姓領隊對外營造好好先生的形象，私下卻常道人是非，害同事離職。（讀者提供）

對此，陳推說對方只是床伴，請W小姐別理會，但W小姐事後卻在臉書看到，對方戴著陳曾送她的同款項鍊。W小姐痛批：「陳當初說為了我好，交往要低調，不准我PO項鍊的照片，我當時還天真地以為，他是真的想要保護我，現在才知道，根本是因為他腳踏多條船，怕被其他女生發現。」


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