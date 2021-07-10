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阿嬤住院突喘不過氣！X光驚見「雙手」掐著她　主治醫出面證實了

▲▼住院阿嬤突喘不過氣！照X光驚見「1雙手」掐著她　醫師出面證實了。（圖／翻攝靈異公社）

▲病患的X光驚見「詭異雙手」。（圖／翻攝靈異公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

哪來的手？一名女網友發文，談及醫師朋友6年前遇到的詭異事件，表示一名阿嬤在院內情況本來正常，卻突然喘不過氣，沒想到拍X光檢查時，竟發現一雙「沒有骨頭的手」掐著她，讓不少網友嚇壞。此外，當時負責阿嬤的主治醫師也出面證實，直言「我連哪個護理站哪個床號都還記得」，「我只能說照片是真的沒有造假，因為我也不會」。

該名女網友在臉書社團「靈異公社」發文，表示醫師友人當時在院內工作，有一名阿嬤本來可以下床談笑，卻突然喘不過氣、心律不整，因此緊急被送去照X光。

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離奇的是，本來可以快速送出照片的放射科拖延近30分鐘都未傳送X光片到雲端，因此醫師馬上打電話確認，對方才坦言影像有問題、緊張地說，「嗯…我們覺得片子有點問題，還在討論要不要上傳」，但人命關天，便先用手機翻攝傳給醫師。

照片顯示，阿嬤的頸間與左胸出現類似手的物體，以一般情況來說，人的手被X光拍攝不會出現實體全黑。此時，阿嬤突然醒來說，「剛剛有人趴在我的上面，一手掐住我喉嚨，一手抓我胸口，讓我好難受」。

該文引起不少網友討論，「頭皮整個麻起來了」、「這夠恐怖了，因為還有影像」、「連X光也穿不過的實體手，太神奇了」、「這故事有破綻，唬爛成分蠻高的」、「其實人都是一樣的，沒有自己經歷過，都覺得是別人唬爛 」，也有人說，「X光片拍出後再翻拍就可以了」。

▲▼住院阿嬤突喘不過氣！照X光驚見「1雙手」掐著她　醫師出面證實了。（圖／翻攝靈異公社）

▲該文釣出病患的主治醫師，證實照片是真的。（圖／翻攝靈異公社）

沒想到，當時這名病患的主治醫師也出面回應，證實確有其事，但他不認識原PO。他說，該圖沒有造假，是透過portable X光機翻拍，但沒有正式上傳到影像系統，也無法解釋為何會出現那雙手，「拍X光時除了放射師沒人在病房內。這位病人入院的時候肺部根本沒問題，是當天早上突然變得超級喘，不得已只好先插管。進ICU時，裡頭的主治醫師還問這個病人為什麼要插管，結果3天就拔管出ICU了，後來順利出院。」

「後來的CXR（胸部X光）就完全沒有了，所以才是羅生門啊！」醫師表示，「我只能說照片是真的沒有造假，因為我也不會，至於病人為何當天情況會突然變差我也不明白，不過處置即時病人最後沒事出院回家。哪間醫院我就不明講了。」

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