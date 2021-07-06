　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

【傳愛的旅程】關愛多一點　寂寞少一點

▲▼關愛多一點 寂寞少一點 。（圖／東森慈善基金會_傳愛的旅程）

《愛的召喚》

文／林璟倩

東森慈善基金會關懷的腳步，從一小到一老。2018年，台灣正式踏入高齡社會，平均每七人就有一位老年人，平均壽命愈來愈長，長照體系卻未能及時跟上腳步，這就有賴民間團體從旁支援補強。

「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」，正是東森慈善基金會配合社會需要，設定的關懷目標。整合旗下各子公司資源，基金會總會定期前往安養院捐款紓困或捐贈相關物資，東森集團也多次組團前往安養院巧扮「老萊子」，陪伴長輩們說笑逗唱，讓他們能在健康快樂的身心狀態中安享天年。

▲▼關愛多一點 寂寞少一點 。（圖／東森慈善基金會_傳愛的旅程）

▲東森慈善基金會副董事長廖尚文展現好歌喉，與老奶奶合唱經典老歌。

愛的陪伴 讓老有所安

天生擁有一副好歌喉的東森慈善基金會副董事長廖尚文，就數度走訪新北汐止翠柏新村、台北萬華弘道老人福利基金會以及宜蘭南澳天主教弘道仁愛之家等安養中心，用一首首經典老歌，融化爺奶們的耳朵。東森慈善基金會志工及東森購物專家也曾到北區老人之家、宜蘭聖嘉民啟智中心陪爺奶們開趴，有時也特別邀請關懷小丑和鼓霸樂團同行，一起吵熱氣氛。有了樂手現場助陣，再加上裝扮鮮豔、動作浮誇的小丑穿梭全場，時而牽起爺奶的手跳舞、時而發放五彩繽紛的氣球，逗得大家呵呵大笑，宛如一場大型的忘年派對，也讓這些平均年齡將近八十的爺爺奶奶頓時年輕起來，嗨到捨不得結束，頻頻發出邀約，「你們東森下次還要再來看我們喔。」

翠柏新村安養中心主任林耀文感謝東森年年大陣仗來散播歡樂、分享愛，讓長輩們不再覺得孤單、無聊。林耀文強調：「尤其除了台上的演出，台下還有關懷小丑與長輩熱鬧互動，讓許多長輩讚不絕口，也念念不忘，總是殷殷期盼東森什麼時候能再來辦活動」。而收留大量南澳在地低收入弱勢長者或被遺棄老人的弘道仁愛之家也表示，東森的陪伴和帶來的物資，對長輩們彌足珍貴，在珍惜這份愛心之餘，也會將多餘的物資分送給當地其他弱勢家庭或獨居長輩一起分享。弘道仁愛之家院長楊廷芬更感謝東森透過媒體代為發聲，讓更多人知道弘道仁愛之家經營的艱苦與難處，並捐款作為長輩們生病就醫的費用，讓老人家的晚年也能夠獲得妥善照顧。

▲▼關愛多一點 寂寞少一點 。（圖／東森慈善基金會_傳愛的旅程）

▲忘年慶生派對歡笑不斷，爺爺奶奶們被小丑逗得好開心。

及時援手 解燃眉之急

在東森慈善基金會長期關懷訪視的院所中，有一所「聖嘉民啟智中心」總是最讓人揪心與感動。位於宜蘭縣三星鄉的「聖嘉民啟智中心」，1987年由義大利籍呂若瑟神父創立，啟智中心內多半為中重度智能障礙及行動不便的孩子與老人家。過去院生多靠父母長年接濟照顧，如今多數父母或已年老力衰或無力負擔，呂若瑟神父仍不離不棄持續看顧這些院生。然而院內每天所需的尿布、濕紙巾及衛生紙，不僅用量驚人且所費不貲，倘若再遇上經濟不景氣，民眾中斷長期的小額捐款，啟智中心立刻就會出現經費缺口，院生生活也陷入無以為繼的窘狀。

▲▼關愛多一點 寂寞少一點 。（圖／東森慈善基金會_傳愛的旅程）

▲一起來跳健康操，購物專家與啟智中心的院生們同樂。

東森慈善基金會不僅偕同購物專家前往探視，送上大批物資，並陪伴院生做餅乾、跳健身操同樂，副董事長廖尚文也親自前往了解院內處境，並兩度捐款解決燃眉之急。呂若瑟神父對東森集團長期送來源源不絕的關愛和捐助表示感恩，廖尚文則對於神父發心創建院區，全心奉獻院生的大愛精神感佩不已，承諾東森也將延續這份無私的愛，為弱勢中的弱勢族群多盡一份心、多做一點事。

東森慈善基金會走入安養中心用心傾聽需求，也以愛心與耐心關懷每一位年邁的長者。在一次次的訪視過程中，深切體會到「陪伴」是最好的良藥，只要多一點點的陪伴，多一點點的關懷，相信我們的老人家都能夠老有所安，不再有遺憾。東森慈善基金會的銀髮關懷列車才剛啟動，未來我們還會再接再厲，做得更深入、更扎實。

►►►傳愛的旅程--東森公益20年紀實

▲▼傳愛的旅程-封面。（圖／取自傳愛的旅程）

ET快訊
14位阿伯出事了！三重公園群聚恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大
236cm「第一巨人」爽娶28歲妻！57歲執意生子　14年後
快訊／黃偉哲嗆「全國都在忍雙北」　柯文哲回應了
趙介佑除名了！　民進黨中評會全體一致同意
快訊／聯醫忠孝院區2人「無症狀感染」　緊急消毒匡列90人
她不符資格「成功預約疫苗」驚呼有Bug　陳時中回應了
預約打疫苗「為何要先問意願？」　陳時中曝原因！網轟：浪費時間
家戶感染嚴重　柯文哲：有確診者回家傳染12人
快訊／俄羅斯客機墜海！　機上乘客下落不明
快訊／北市+13「萬華區最多」　12區確診數曝光
LIVE／北市疫苗率先向下開放　柯文哲最新說明
陳時中要打第二劑了！笑稱：大家流行打莫德納，我打以前的也不錯
快訊／新北確診足跡公布！新光三越A11、信義誠品、2家樂福、

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

【傳愛的旅程】關愛多一點　寂寞少一點

【傳愛的旅程】百里侯化身購物專家　賣出秒殺好成績

【傳愛的旅程】「東森農場」變身農漁產銷國家隊

【傳愛的旅程】「東森農場」開張　支持在地小農

前夫留下百萬債！單親媽最窮身上僅剩12元　「信扶專案」助脫貧自立

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

王子分手驚爆「花心.藏新歡」好友全力挺　鄧麗欣也發聲..曝他私下真面目

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

Eason重提卡多里樂園..突離席：不要開玩笑　跟KID半夜「遇古裝老人」一開口嚇爆！

聯結車出鳳鼻隧道煞不住！玩命抓角度闖紅燈險撞前車...

林可彤曝生產影片哭超慘！　淒厲狂吼...3歲兒全程在旁看傻了

怕被檢舉！外送員蹲地找掩護吃飯 心酸：被當病毒看待...照片惹共鳴

【傳愛的旅程】關愛多一點　寂寞少一點

【傳愛的旅程】百里侯化身購物專家　賣出秒殺好成績

【傳愛的旅程】「東森農場」變身農漁產銷國家隊

【傳愛的旅程】「東森農場」開張　支持在地小農

前夫留下百萬債！單親媽最窮身上僅剩12元　「信扶專案」助脫貧自立

詹惟中預言「疫情趨緩時間點」　又爆新危機：秋天以前一定發生

疫情停課想找朋友玩！可愛小姊妹花外出尋友「迷途5公里」

靈魂裝錯身體？憨萌吉娃娃被關鐵籠　氣到急喊「喵喵喵」求開門

【傳愛的旅程】關愛多一點　寂寞少一點

蔡英文點名北市保持警惕　柯文哲「世界通案」：大都市疫情最難控

萬華疫苗量北市墊底？　蔡炳坤駁林昶佐：覆蓋率最高

曖昧期瞬間冷掉！全場秒喊「2致命特質」猛搖頭：條件再好都不行

收理工男友生日禮！她開箱見「私密保養品」傻眼：他說很實用

高雄幼兒園、課照中心職員注意！陳其邁：7日施打疫苗

悠遊卡介接健保系統「嗶卡」進批發市場　柯文哲：不會涉及個資問題

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

公益熱門新聞

百里侯化身購物專家　賣出秒殺好成績

「東森農場」變身農漁產銷國家隊

創業不是夢　攜手東森贏得新人生

「東森農場」開張　支持在地小農

前夫留下百萬債　單親媽窮剩12元

差一半！捐199元物資箱助萬華弱勢

王令麟未忘初心推更生人銷售平台

共有共好共享　東森業績與公益齊頭並進

一幅沙畫　背後的故事

大學光學攜手德國蔡司捐贈400餘萬物資

館長包下公益娃　仁友：憨兒家園仍難建

鐵窗裡　阿凱的一堂微電影課

三新創團隊號召民眾送萬份免費餐點

免費領A餐？部落客實測超感動

更多熱門

相關新聞

做公益不必等長大　5招灌輸觀念

做公益不必等長大　5招灌輸觀念

在兒童教育中，錢並非禁忌的話題，從小灌輸孩子正確的金錢觀念，讓孩子正確知道「金錢」在我們人生中所扮演的角色，是非常重要事情！在與孩子們談論錢的過程中，教導孩子如何回饋社會，對於建立孩子同情心、社會關懷意識也至關重要！

前夫留下百萬債　單親媽窮剩12元

前夫留下百萬債　單親媽窮剩12元

差一半！捐199元物資箱助萬華弱勢

差一半！捐199元物資箱助萬華弱勢

王令麟號召員工救血荒　一天捐百袋以上熱血

王令麟號召員工救血荒　一天捐百袋以上熱血

三新創團隊號召民眾送萬份免費餐點

三新創團隊號召民眾送萬份免費餐點

關鍵字：

公益愛心雲傳愛的旅程廖尚文東森慈善基金會

讀者迴響

熱門新聞

印度神童又預言！再爆「最糟2時間點」

開放第9、10類疫苗預約登記！

林勝東嗆聲被認證？網貼「林昶佐記者會前」2照片秒懂

印度神童預言又成真！英美、日本全出事了

快訊／本土增27例「又創警戒以來新低」

即／自治會長林勝東強硬回擊王定宇許淑華

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

唐鳳疫苗預約系統有BUG？　徐巧芯：我資格不符卻能登記

張上淳「其實救得回來」　醫生批：對醫護、家屬是打擊

7/12餐廳內用有嚴格要求！陳時中曝「相關規定」

終於要鬆綁管制了　揭疫情降級3關鍵

基隆男臥床5年確診亡　母、弟血清抗體檢驗追感染源

房東公審只收1/3水電費！女租客現身...網傻了

楊丞琳深夜突拋6字震撼彈　10分鐘影片首公開

164萬劑AZ快來了！青壯年接種機會增

更多

最夯影音

更多
畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？
左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

王子分手驚爆「花心.藏新歡」好友全力挺　鄧麗欣也發聲..曝他私下真面目

王子分手驚爆「花心.藏新歡」好友全力挺　鄧麗欣也發聲..曝他私下真面目

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面