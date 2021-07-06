【傳愛的旅程】關愛多一點　寂寞少一點

《愛的召喚》

文／林璟倩

東森慈善基金會關懷的腳步，從一小到一老。2018年，台灣正式踏入高齡社會，平均每七人就有一位老年人，平均壽命愈來愈長，長照體系卻未能及時跟上腳步，這就有賴民間團體從旁支援補強。

「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」，正是東森慈善基金會配合社會需要，設定的關懷目標。整合旗下各子公司資源，基金會總會定期前往安養院捐款紓困或捐贈相關物資，東森集團也多次組團前往安養院巧扮「老萊子」，陪伴長輩們說笑逗唱，讓他們能在健康快樂的身心狀態中安享天年。

▲東森慈善基金會副董事長廖尚文展現好歌喉，與老奶奶合唱經典老歌。

愛的陪伴 讓老有所安

天生擁有一副好歌喉的東森慈善基金會副董事長廖尚文，就數度走訪新北汐止翠柏新村、台北萬華弘道老人福利基金會以及宜蘭南澳天主教弘道仁愛之家等安養中心，用一首首經典老歌，融化爺奶們的耳朵。東森慈善基金會志工及東森購物專家也曾到北區老人之家、宜蘭聖嘉民啟智中心陪爺奶們開趴，有時也特別邀請關懷小丑和鼓霸樂團同行，一起吵熱氣氛。有了樂手現場助陣，再加上裝扮鮮豔、動作浮誇的小丑穿梭全場，時而牽起爺奶的手跳舞、時而發放五彩繽紛的氣球，逗得大家呵呵大笑，宛如一場大型的忘年派對，也讓這些平均年齡將近八十的爺爺奶奶頓時年輕起來，嗨到捨不得結束，頻頻發出邀約，「你們東森下次還要再來看我們喔。」

翠柏新村安養中心主任林耀文感謝東森年年大陣仗來散播歡樂、分享愛，讓長輩們不再覺得孤單、無聊。林耀文強調：「尤其除了台上的演出，台下還有關懷小丑與長輩熱鬧互動，讓許多長輩讚不絕口，也念念不忘，總是殷殷期盼東森什麼時候能再來辦活動」。而收留大量南澳在地低收入弱勢長者或被遺棄老人的弘道仁愛之家也表示，東森的陪伴和帶來的物資，對長輩們彌足珍貴，在珍惜這份愛心之餘，也會將多餘的物資分送給當地其他弱勢家庭或獨居長輩一起分享。弘道仁愛之家院長楊廷芬更感謝東森透過媒體代為發聲，讓更多人知道弘道仁愛之家經營的艱苦與難處，並捐款作為長輩們生病就醫的費用，讓老人家的晚年也能夠獲得妥善照顧。

▲忘年慶生派對歡笑不斷，爺爺奶奶們被小丑逗得好開心。

及時援手 解燃眉之急

在東森慈善基金會長期關懷訪視的院所中，有一所「聖嘉民啟智中心」總是最讓人揪心與感動。位於宜蘭縣三星鄉的「聖嘉民啟智中心」，1987年由義大利籍呂若瑟神父創立，啟智中心內多半為中重度智能障礙及行動不便的孩子與老人家。過去院生多靠父母長年接濟照顧，如今多數父母或已年老力衰或無力負擔，呂若瑟神父仍不離不棄持續看顧這些院生。然而院內每天所需的尿布、濕紙巾及衛生紙，不僅用量驚人且所費不貲，倘若再遇上經濟不景氣，民眾中斷長期的小額捐款，啟智中心立刻就會出現經費缺口，院生生活也陷入無以為繼的窘狀。

▲一起來跳健康操，購物專家與啟智中心的院生們同樂。

東森慈善基金會不僅偕同購物專家前往探視，送上大批物資，並陪伴院生做餅乾、跳健身操同樂，副董事長廖尚文也親自前往了解院內處境，並兩度捐款解決燃眉之急。呂若瑟神父對東森集團長期送來源源不絕的關愛和捐助表示感恩，廖尚文則對於神父發心創建院區，全心奉獻院生的大愛精神感佩不已，承諾東森也將延續這份無私的愛，為弱勢中的弱勢族群多盡一份心、多做一點事。

東森慈善基金會走入安養中心用心傾聽需求，也以愛心與耐心關懷每一位年邁的長者。在一次次的訪視過程中，深切體會到「陪伴」是最好的良藥，只要多一點點的陪伴，多一點點的關懷，相信我們的老人家都能夠老有所安，不再有遺憾。東森慈善基金會的銀髮關懷列車才剛啟動，未來我們還會再接再厲，做得更深入、更扎實。

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