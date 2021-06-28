借3萬1年要還40萬！他沒錢還崩潰求救　警見「1304%超狂利息」傻眼

▲謝姓男子向陳姓男子貸款3萬元，但沒想到一年後連本帶利竟要還40萬元，他還不出來報警求助。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳韻如／屏東報導

屏東謝姓男子因有金錢需求，於是透過手機簡訊的貸款廣告向陳姓男子貸款3萬元，並約定每7天利息6000元，1年多後被要求連本帶利要還款40多萬元，年利率高達1304％，謝男根本還不出來，最後只好報警求助。警方事後將陳男逮捕到案，而法官審理後，依重利罪判處拘役50天，但因其與謝男和解，最終給予緩刑。

判決書指出，謝男因迫切需要資金，2019年3月間透過手機簡訊中的貸款廣告向陳男貸款3萬元。當時雙方約定面交3萬元現金，但因扣除利息6000元，因此陳男只實際交付給謝男2萬4000元。

據了解，雙方約定每7日利息為6000元，換算年利率竟高達1304%，直到1年後，陳男向謝男索討欠款時，金額連本帶利竟達40萬8000元，但謝男根本還不出來，只好報警求助，而警方事後也將陳男逮捕到案，並依重利罪送辦。

法院審理後認為，陳男利用謝男急需用錢的壓力對其放款，還收取高額重利，實屬不當，但事後他坦承犯行，並與謝男達成和解，法官最終重利罪判處拘役50天，得易科罰金，緩刑2年。全案可上訴。