快訊／中山大學女碩生陳屍租屋處！今解剖確認「一屍兩命」

▲國立中山大學 。（圖／中山大學提供）

記者洪靖宜、陳羿妏／高雄報導

高雄國立中山大學一名諾魯共和國籍女碩士生25日被房東發現陳屍於租屋處，經初步相驗至少已死亡3至5天。對此，檢警今（28日）會同法醫解剖相驗女子遺體，確認死者生前懷孕，證實是「一屍兩命」！惟詳細死因仍待調查釐清。

回顧整起事件經過，女碩士生25日晚間6時陳屍於租屋處，直到房東於住處外聞到異味，敲門無人回應後趕緊報警，與警方一起進入屋內後，發現女子躺在地上，身體無外傷但發出惡臭，估計死亡多時，警方已採證。此外，經通報後，女子確定非居家檢疫或居家隔離對象，衛生局將不採檢，交由司法相驗。

法醫26日初驗，女子死亡時間大約是3到5天的時間，屍體浮腫，沒有外傷，所以無法從外觀了解死因，便進行PCR採檢，確定是否有染疫，另外據女子友人轉述，女子在今年2月的時候曾透露自己懷孕，但無法證實是否產檢過。

對此，最新消息傳回，檢警今會同法醫解剖相驗，確認女子生前懷孕，證實「一屍兩命」，惟詳細死因仍待調查釐清。據了解，女子身孕約5個月大，初步研判死亡時間約有4～5天，暫時排除他殺，由於遺體腐敗嚴重，確切死因尚待解剖正式報告出爐才能確定。