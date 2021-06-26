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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／上海復星找侯友宜二度談50萬劑BNT破局　新北駁斥：根本沒會面

▲侯友宜視察疫苗施打情形。（圖／市府提供）

▲侯友宜。（圖／市府提供）

記者羅婉庭／新北報導

針對報導指出市府跟上海復星製藥已談及4億元第二預備金，來購買50萬劑BNT，並在雙方人士二度會面時，新北市府擔憂遭民進黨抹紅，因此回絕採購案一事，新北市府發言人蔣志薇26日表示，這是議員在議會的提案，報導的內容與事實不符。

另一名知情官員指出，4月中新北市議員林金結於市議會提案，當時就沒有通過，且府方完全沒有跟上海復星方會面，談及第二預備金的內容更是空穴來風。

根據報導指出，上海復星製藥跟侯友宜團隊曾經有過兩次會面，第一次是在4月下旬時會面，當時疫情尚未爆發，雙方會談商討購買疫苗的議題，但當時防疫指揮官陳時中聲勢仍高，但因侯友宜考量逆時中及被抹紅因素，因而破局。

林金結4月中曾在新北市議會質詢時表示，自己有管道可購買BNT疫苗，並安排BNT疫苗大中華代理商上海復星的業務與衛生局局長陳潤秋見面，當時陳潤秋並未與對方多談。

該提案內容遭到民進黨團強烈反彈，張志豪當時痛批國民黨團是中國大買辦，直接將藥商代表帶到議會與衛生局長見面可謂離譜至極，要求市府依照中央規畫而行。對此，國民黨團書記長周勝考強調，提案是希望新北市政府向中央提出申請，也要中央同意才能購買。

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