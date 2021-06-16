港版國安法將滿周年　李家超：對潛逃者終身追究「天涯海角也拘捕」

▲香港國安法實施後，街頭示威活動明顯減少。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港國安法實施將滿一周年，香港保安局長李家超近日接受《新華社》採訪，他表示，對潛逃外地的犯罪分子，會終身追究法律責任，「即使逃到天涯海角也要拘捕。」

香港國安法自6月30日生效以來，有109人被拘捕，其中62人已被起訴，涉及11宗案件。在李家超看來，香港國安法產生的正面作用非常顯著，香港市民基本上已恢復正常生活。

▼香港保安局局長李家超。（圖／CFP）



李家超表示，香港國安法實施後，「黑暴」「港獨」以及外部勢力明目張膽搞亂香港等違法活動，已經大大減少，市民不用擔心因政見不同而被襲擊，不用擔心交通被非法癱瘓，「可以說，香港國安法制止了香港的亂局，讓我們有信心安居樂業。」

據香港警方統計，2019年、2020年罪案數分別同比增長9.2%、6.8%。而在今年第一季度，罪案數同比下跌約10%。據特區政府統計處發布的數據，香港今年一季度GDP同比增長7.9%，2月至4月失業率回落至6.4%。

李家超提到，隨著社會治安好轉，香港經濟正在加速復甦，前景充滿希望，「香港國安法堵塞了特區法律體系一些漏洞，使得執法者有法可依。外部勢力妄圖通過搞亂香港以阻礙國家發展的陰謀無法得逞。」

對於所謂香港警方濫捕濫控的質疑，李家超解釋，警方拘捕有關人員只是依據其行為是否違法，不會去考慮他的背景、工作等，整個執法工作都是嚴格依法進行，「他們是故意歪曲事實，企圖誘導市民對警方產生誤解。」

李家超更強調，對潛逃外地的犯罪分子，會終身追究法律責任，「即使逃到天涯海角也要拘捕。」

李家超還提到，未來對兩大領域要特別留意，其一是防外，一些外部勢力仍然虎視眈眈，隨時準備鑽空子搞一些危害國家安全的活動，需特別注意相關動向；其二是防內，一些人會利用多種渠道繼續鼓吹「港獨」等思想，對此也會做好防範。

▼壹傳媒創辦人黎智英涉違反香港國安法被捕。（圖／路透）

