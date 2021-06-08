國防部下令：端午節官兵休假禁止跨區、無法返家就在營休假

▲國軍防空作戰演練，出動復仇者飛彈車。（資料照／記者軍聞社提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文已指示，端午連假期間，不要離開所在地，不要返鄉。對此，國防部8日下達指令，官兵必須遵守「兩點一線」原則，不得跨區移動，若無法返家，則在營休假。

國防部上午通報，要求全國各部隊，在離島官兵至6月28日，暫停返台休假，如有特殊家庭及個人緊急事故，則依程序請假；而已經返台休假的官兵，則要配合疫情指揮中心防疫措施，在確保健康無虞，返回防區。

至於本島部隊，必須遵循「兩點一線」原則，依駐地50公里以內移動，減少人員接觸；而防空、艦艇、高山站與戰備部隊，則以輪休方式，但仍須避免跨區移動。

在軍事院校方面，採居家線上學習至6月28日，後續依教育部規定延長至學年教育結束；同時要求，隊職幹部每天都要掌握學生線上教學與健康狀況，並與家長保持密切聯繫。

特別的是，在軍方通報中也以蔡英文的指示強調，「不要離開所在地，不要返鄉」，避免跨區移動，防疫期間各項作為必須以「防疫優先」為考量。

根據通報也指出，希望國軍官兵共體時艱，請各級部隊長，應向所屬官兵說清楚講明白，落實分艙、分流、分批、分時原則，並做好各項防疫措施，避免造成防疫破口。