快訊／控制住了？台大公衛專家喊：新北確診跌破200「第一回合交手結束」

記者徐政璿／新北報導

全台三級警戒確定延長至6月28日，中央流行疫情指揮中心7日公布國內新增214例COVID-19病例，新北市82例最多，其次為台北市60例。新北市長侯友宜7日下午召開防疫記者會，邀請台大公衛副院長陳秀熙分析疫情走向，他表示，確診跌破200，如同澳洲墨爾本，「訂了第一回合疫情交手目標，確診數降至200以下」。

陳秀熙以澳洲墨爾本為例，墨爾本和新北市的人口都是400萬左右，墨爾本當初就是以每天確診數200作為觀察值，力守每日控制在200上下，直到疫苗開始全面施打，疫情即開始明顯下降。



陳秀熙認為，目前新北可以持續進行「熱區防疫中心」的有效管控，以墨爾本為例，在確診人數上，守住200的觀察值，另一方面，守住隱性感染傳播鏈，將長照機構，工作職場列為重點防疫，直到疫苗施打，疫情就會跟著下降。



陳秀熙從最早發現疫情的台北萬華開始，接著擴散，跨越一水之隔的新北板橋、三重、新莊、中永和等八個人口密集，共有200多萬人口地區，形成確診數快速上揚。而從五月十五號，雙北宣布進入三級警戒後，



陳秀熙觀察，所謂的大流行有被控制下來，而避免小型群聚，是接下來努力的目標，市府團隊和民眾都要一起努力，絕對不能放鬆。

侯友宜表示，今天數據82人，比昨天下降，但是我非常擔心，裡面還有隱藏在裡面的確診個案，這數據不要認為新北疫情降下來，隨時要準備好，要有最壞的打算，稍微不小心就會再有一個高峰，還要再認真。

侯友宜說，新北確診目前累積4905人，解除隔離1407人，陽性率2.3%左右，在新北陸續成立篩檢站，希望民眾廣篩後，重熱里的確診數有往下趨勢。

行政院今上午拍板，延長全國的三級警戒管制至6月28日，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假。教育部長潘文忠出席指揮中心記者會宣布，大學指考延期至7月28日舉行，全國各級學校、補習班、安親班都延長停課至7月2日。

▼新北市長侯友宜召開防疫會議。（圖／新北市府提供）