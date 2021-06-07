　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／控制住了？台大公衛專家喊：新北確診跌破200「第一回合交手結束」

記者徐政璿／新北報導

全台三級警戒確定延長至6月28日，中央流行疫情指揮中心7日公布國內新增214例COVID-19病例，新北市82例最多，其次為台北市60例。新北市長侯友宜7日下午召開防疫記者會，邀請台大公衛副院長陳秀熙分析疫情走向，他表示，確診跌破200，如同澳洲墨爾本，「訂了第一回合疫情交手目標，確診數降至200以下」。

陳秀熙以澳洲墨爾本為例，墨爾本和新北市的人口都是400萬左右，墨爾本當初就是以每天確診數200作為觀察值，力守每日控制在200上下，直到疫苗開始全面施打，疫情即開始明顯下降。

陳秀熙認為，目前新北可以持續進行「熱區防疫中心」的有效管控，以墨爾本為例，在確診人數上，守住200的觀察值，另一方面，守住隱性感染傳播鏈，將長照機構，工作職場列為重點防疫，直到疫苗施打，疫情就會跟著下降。

陳秀熙從最早發現疫情的台北萬華開始，接著擴散，跨越一水之隔的新北板橋、三重、新莊、中永和等八個人口密集，共有200多萬人口地區，形成確診數快速上揚。而從五月十五號，雙北宣布進入三級警戒後，

陳秀熙觀察，所謂的大流行有被控制下來，而避免小型群聚，是接下來努力的目標，市府團隊和民眾都要一起努力，絕對不能放鬆。

▲▼新北疫情0607。（圖／翻攝直播）

▲▼新北疫情0607。（圖／翻攝直播）

▲▼新北疫情0607。（圖／翻攝直播）

侯友宜表示，今天數據82人，比昨天下降，但是我非常擔心，裡面還有隱藏在裡面的確診個案，這數據不要認為新北疫情降下來，隨時要準備好，要有最壞的打算，稍微不小心就會再有一個高峰，還要再認真。

侯友宜說，新北確診目前累積4905人，解除隔離1407人，陽性率2.3%左右，在新北陸續成立篩檢站，希望民眾廣篩後，重熱里的確診數有往下趨勢。

行政院今上午拍板，延長全國的三級警戒管制至6月28日，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假。教育部長潘文忠出席指揮中心記者會宣布，大學指考延期至7月28日舉行，全國各級學校、補習班、安親班都延長停課至7月2日。

▼新北市長侯友宜召開防疫會議。（圖／新北市府提供）

▲▼新北市長侯友宜召開防疫會議。（圖／新北市府提供）

ET快訊
《德州電鋸殺人狂》女星確診病逝　年僅30歲
效率8倍！　日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人
股民最愛！「台股原型ETF」前6檔大洗牌
「二公主」首場畢業沒了！超猛爸媽一夜做出來　感動萬人
新北確診男狂外出趴趴走！衛生局重罰130萬　上銬帶走

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

在家混遲早要還！柯文哲：三級延長也要讀書　成為時間管理大師

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

醫怒揭「指揮中心上個月評估有問題」　關鍵因素搞成到處是破口

陳亭妃：65歲以上重大傷病、洗腎者應納入優先施打對象

停課到暑假！補習班學費按比例退　北市暑期營隊一律取消

台北還有人不戴口罩　阮昭雄怒：北市竟不知12天前中央早公告

黃智賢諷蔡英文：美國施捨「75萬劑疫苗」就感恩戴德　跟乞丐一樣

行政院編列疫苗採購預算曝光　紓困4.0力拚6／18三讀通過

警怒批甩鍋！老翁疑染疫「衛生局卻不到場」　北市緊急修改SOP

北市開放居家保母收托　警消醫護有0-2歲幼兒「全日托補助8千」

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

橘貓忘情吸尾巴下秒「失速倒車」　露驚恐O型嘴變貓陀螺：回來R！

汽車內裝爆髒！安全帶刷出黃垢 「空氣守護者」沒清過？滿是灰塵

鼠薯喊話陳零九：撐住！要加油！　再次模仿柯P比中指..訪客「來者就打」

傻眼！健身辣妹表演「收縮腹部」 凹超過1根手指深...肋骨形狀曝

萌貓抓超大隻「半殘蟑螂」報恩 飼主崩潰叫：馬麻不喜歡吃這個

在家混遲早要還！柯文哲：三級延長也要讀書　成為時間管理大師

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

醫怒揭「指揮中心上個月評估有問題」　關鍵因素搞成到處是破口

陳亭妃：65歲以上重大傷病、洗腎者應納入優先施打對象

停課到暑假！補習班學費按比例退　北市暑期營隊一律取消

台北還有人不戴口罩　阮昭雄怒：北市竟不知12天前中央早公告

黃智賢諷蔡英文：美國施捨「75萬劑疫苗」就感恩戴德　跟乞丐一樣

行政院編列疫苗採購預算曝光　紓困4.0力拚6／18三讀通過

警怒批甩鍋！老翁疑染疫「衛生局卻不到場」　北市緊急修改SOP

北市開放居家保母收托　警消醫護有0-2歲幼兒「全日托補助8千」

增加採檢量能！陳時中「鼓勵進口」擬開放「民眾在家快篩」

台病死率2.49%！國網中心「疫情地圖」大數據上傳　248死亡案出爐

腦麻外送員車禍堅持「餐重要」！拒絕就醫等取餐…超暖PO文曝光

《德州電鋸殺人狂》女星確診新冠肺炎　年僅29歲病逝！

大陸高考日！張藝興公平祝福「寫出504種姓氏」　網爆笑：震撼了

愛犬被笑胖…竟卯起來「絕食抗議」！　丹妮婊姐崩潰：零食也拒吃

法網／苦戰3小時半！喬帥五盤逆轉晉8強　對手決勝盤遺憾傷退

前面沒路啦！橘白貓「強硬逼車」倒退嚕　虎斑被逼至角落超惶恐

效率8倍！日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人

日本專家點破5個「洗髮錯誤」，原來仰著頭會沖不乾淨

辣媽被偷拍...曝拉絲襪真實樣貌 尷尬姿勢引萬人狂笑：太犧牲！

政治熱門新聞

快訊／行政院拍板：三級警戒延長至6／28

快訊／三級警戒延長到628　全國「停課到暑假」

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

國民黨提每人發1萬　柯文哲：有這種在野黨「難怪執政黨囂張」

快訊／國民黨提「每人發1萬」　蘇貞昌明專案報告拚618三讀

快訊／新北確診下降　侯友宜表情卻變了：我真的非常煩惱...

快訊／醫護挑莫德納疫苗打？柯文哲「未來將成大問題」

美送疫苗！AIT一圖藏玄機　他驚：原來台灣這麼重要啊

快訊／柯文哲：台灣疫情跟泰國很像　剩一樣還沒發生就是「監獄」

快訊／124萬劑日本AZ疫苗　蘇貞昌下令各縣市造冊「75歲↑優先打」

全民普發1萬紓困金？最快通過時間點曝

快訊／三級警戒延長628　侯友宜：新北嚴峻目前看不出有解封條件

公衛專家：新北確診跌破200「第一回合交手結束」

快訊／新北確診跌至2位數　侯友宜警告：蘆洲200↑恐有隱藏個案

更多熱門

相關新聞

買BNT救命錢已備妥！林明溱記者會兩度「拜託」

買BNT救命錢已備妥！林明溱記者會兩度「拜託」

南投縣長林明溱今天宣布，已籌足6.4億元，並洽妥「盛弘醫藥股份有限公司」，依照中央流行疫情指揮中心公布的「地方政府或企業申請COVID-19專案輸入流程」，檢送資料審查和辦理相關事項，進口國際、WHO認證的BNT／輝瑞疫苗80萬劑，「救命的錢都準備好了」，就等中央通過「緊急使用授權（EUA）」、點頭同意購買。

疑染疫死卻不到場　北市急修改SOP

疑染疫死卻不到場　北市急修改SOP

新光三越、SOGO即起「超市分流」

新光三越、SOGO即起「超市分流」

雙北確診數減少！柯文哲：麻煩的是「北市各地都有隱藏性感染源」

雙北確診數減少！柯文哲：麻煩的是「北市各地都有隱藏性感染源」

關鍵字：

疫情新北市侯友宜影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／行政院拍板：三級警戒延長至6／28

快訊／三級警戒延長到628　全國「停課到暑假」

印度神童最新預言：6／20將有嚴重大事

快訊／內湖電視台攝影　倒臥公司廁所內死亡

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

國民黨提每人發1萬　柯文哲：有這種在野黨「難怪執政黨囂張」

生意太慘！新北遊覽車司機墜樓亡

今本土+211例　無校正回歸首日

獨／萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人

領紓困排4小時終於填完　下秒跳1通知落空

友存款百萬領3萬紓困　網曝1類人最慘

撐不下去！油庫口蚵仔麵線結束營業

汪小菲深夜發文挽回「我老婆是第一」

全家6人染疫　快炒店老闆心痛：誰願意

更多

最夯影音

更多
金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳
惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面