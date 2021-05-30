雙北1個月爆5600確診！16行政區破百例　完整熱區分布一次看

▲台北市5月30日累計病例總數地圖。（圖／ETtoday）



記者黃可昀／綜合報導

今日（30）加上校正回歸總計新增355例、11人死亡，其中以新北市193例最多，其次為台北市85例。雙北首長今日下午在記者會公布近1個月各地區的病例數，目前北市萬華區已經破千人確診，新北市也8個區域破百例。

台北市長柯文哲在記者會指出，自2021年4月25日至2021年5月30日，北市累計病例達2333人，以萬華1143例最多，再來是文山181例、信義141例、中正131例、大同122例、士林109例、大安105例、中山104例、北投87例、松山77例、南港69例、內湖64例，北市全區均有確診案例。

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柯文哲表示，今天北市舉行四級警戒演習，但依照目前情勢「沒有進入四級封城危機」，現在實施的軟性封城就有控制效果，如果真的升到四級會有許多限制，包括非必要不可外出、停班停課等等。

▲新北市5月30日累計病例總數地圖。（圖／ETtoday）



新北市長侯友宜也公布，2021年4月26日至2021年5月30日的確診分布，新北市累計人數為3309人，板橋763例、中和524例、三重369例、新莊311例、永和267例、土城228例、新店193例、蘆洲125例、樹林89例、汐止89例、五股85例、淡水65例、三峽44例、林口43例、泰山39例、深坑19例、八里14例、鶯歌14例、金山8例、石碇7例、瑞芳6例、萬里4例、貢寮1例、三芝1例、石門1例，平溪、坪林、烏來、雙溪則是0確診。

侯友宜指出，足跡調查結果顯示，有38%都位於傳統市場，其次是大賣場28%，可見傳統市場暗藏染疫危機，許多無症狀感染者不知道自己已經被傳染，再跑去市場跟大家人擠人，所以拜託民眾東西買完就趕快走，不要繼續在攤位逗留、聊天，也要落實實聯制，「如果做不到就停業」。