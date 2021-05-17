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印度疫情重擊COVAX！疫苗短缺6月料達2億劑　聯合國籲G7：快共享

▲▼疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度疫情衝擊COVAX計劃，導致該計劃面臨嚴重疫苗短缺。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

印度的血清研究所（SII）是COVAX全球疫苗接種共享計劃的最大供應商。然而，印度在連續25日染疫人數逾30萬後，政府目前已限制SII的出口，以應對國內的第2波疫情威脅。聯合國兒童基金會最近向七大工業國組織（G7）喊話，要求他們緊急捐贈疫苗物資，以解決印度新冠疫苗出口中斷而造成的嚴重短缺。

綜合BBC與印度媒體報導，印度在過去24小時新增約28.1萬宗新冠確診個案，成為連續25日染疫人數逾30萬後，首度回落至30萬宗以下。然而，印度的疫情依舊慘烈，印度民眾黨（AAP）議員16日指出，印度第二大城市德里（Delhi）提供給45歲以上人群的Covaxin疫苗庫存只剩1天。

為了應對國內的第2波疫情威脅，印度政府日前宣布，限制SII出口疫苗物資，間接導致COVAX全球疫苗接種共享計劃也受影響。聯合國兒童基金會估計，截至本月底，COVAX欠缺的疫苗數量將累計至1.4億劑，到6月底，短缺更會擴大至1.9億劑。

由於美國、英國、加拿大等的G7國家已擁有足夠的疫苗，因此聯合國兒童基金會呼籲這些國家，緊急捐贈疫苗物資，以解決印度疫苗出口中斷而造成的嚴重短缺。聯合國兒童基金會表示，倘若G7可以在6至8月分享國內20%的疫苗儲備，就能為COVAX提供約1.53億劑疫苗，從而大大減少貧窮國家的疫苗短缺。

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