印度疫情重擊COVAX！疫苗短缺6月料達2億劑　聯合國籲G7：快共享

▲印度疫情衝擊COVAX計劃,導致該計劃面臨嚴重疫苗短缺。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

印度的血清研究所(SII)是COVAX全球疫苗接種共享計劃的最大供應商。然而,印度在連續25日染疫人數逾30萬後,政府目前已限制SII的出口,以應對國內的第2波疫情威脅。聯合國兒童基金會最近向七大工業國組織(G7)喊話,要求他們緊急捐贈疫苗物資,以解決印度新冠疫苗出口中斷而造成的嚴重短缺。

綜合BBC與印度媒體報導,印度在過去24小時新增約28.1萬宗新冠確診個案,成為連續25日染疫人數逾30萬後,首度回落至30萬宗以下。然而,印度的疫情依舊慘烈,印度民眾黨(AAP)議員16日指出,印度第二大城市德里(Delhi)提供給45歲以上人群的Covaxin疫苗庫存只剩1天。

為了應對國內的第2波疫情威脅,印度政府日前宣布,限制SII出口疫苗物資,間接導致COVAX全球疫苗接種共享計劃也受影響。聯合國兒童基金會估計,截至本月底,COVAX欠缺的疫苗數量將累計至1.4億劑,到6月底,短缺更會擴大至1.9億劑。

