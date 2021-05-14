確診者「比獅子哥早一天發病」　驚爆另有感染源！陳時中回應了

▲獅子哥與妻孩在地下街逛了20多家店面。（圖／台北地下街合作社提供）



記者劉維榛／綜合報導

指揮中心宣布，今（14）日再增29例本土，其中5例與蘆洲獅子哥（案1203）有關聯，等於是「1傳24人」再破紀錄。接觸群相關足跡也更新，獅子哥曾帶妻消出沒台北地下街Y區，至於其中一名確診者，竟比獅子哥早一天發病，是否有其他感染源，陳時中坦言，「不是不可能！」

資料顯示，5月4日至5月10日間，獅子哥感染群短短7天內就跑遍36處，其中獅子哥本尊在5月8日曾帶妻小逛台北地下街Y區，途中逛了20多家商店，總共約待了2、3個小時。

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值得注意的是，今日新增的案1289，是一名30多歲女性，也是唯一居住地在南部的個案，但該名個案並無症狀。外界懷疑是否為獅子哥的女兒？陳時中回應，「不是」。

▲陳時中公布獅子群聚者足跡。（圖／指揮中心提供）

至於獅子哥是5月7日發病，但確診成員中有人5月6日就發病，外界懷疑他並非原本的指標個案，而是有其他的感染源？陳時中坦言，「對，這個懷疑不是不可能」，不過病毒潛伏期不一定，不能以誰先發病，來判定誰先染疫。

發言人莊人祥補充解釋，所謂的「指標病例」是最先被找到的，並不代表是最早感染源。另外，莊人祥也強調，有些確診病例會留隔天記者會才公布，原因是要確認疫調狀況，等狀況明朗後，才會向外界公布，因此有資訊露出上的落差。

▼獅子群聚足跡再更新，可點圖放大。(圖／中央流行疫情指揮中心提供)



▼5月6日獅子哥聚餐照曝光，入鏡的13人全沒戴口罩。（圖／網友提供）