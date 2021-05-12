客人要求13項客製化　星巴克店員發抱怨文遭解雇

▲星巴克。（圖／記者蔡惠如攝）

實習記者巫彥臻／台北報導

洛杉磯22歲星巴克員工莫拉萊斯（Josie Morales），1日在推特上發佈「愛德華」顧客的訂單照，抱怨他點星冰樂還提出「多一份焦糖」、「壓7下濃焦糖醬」等客製化要求，該貼文獲得超過33萬人按讚，最後卻導致自己遭解雇。

31歲愛德華除了點焦糖三重奏咖啡星冰樂（Caramel Ribbon Crunch Frappuccino）外，還提出「加鮮奶油」、「多一點冰」、「多一份肉桂糖漿」、「焦糖脆餅配上五個香蕉」等特殊要求，莫拉萊斯於文中表示，做這樣的飲料感到很有壓力，甚至產生「離職」念頭，沒想到最後真的因抱怨貼文爆紅被解雇。

根據《紐約郵報》（New York Post），愛德華不願向媒體透露真名，事後發現貼文的主角是自己，便私訊莫拉萊斯，確保她沒有惹禍上身，更強調不認為被冒犯，只覺得很好笑，兩人反而變成了好朋友。

星巴克發言人也重申企業文化，顧客有權利對飲料提出客製化，皆視為合理要求，且強調協助顧客找到、製作完美飲品是星巴克的核心體驗。

莫拉萊斯說，愛德華的要求不是在她任職間遇過最複雜的問題，去年曾遇到一位客人一次點了26杯飲料，當中有一半以上需要客製化。