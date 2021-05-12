　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

客人要求13項客製化　星巴克店員發抱怨文遭解雇

▲星巴克買一送一。（圖／記者蔡惠如攝）

▲星巴克。（圖／記者蔡惠如攝）

實習記者巫彥臻／台北報導

洛杉磯22歲星巴克員工莫拉萊斯（Josie Morales），1日在推特上發佈「愛德華」顧客的訂單照，抱怨他點星冰樂還提出「多一份焦糖」、「壓7下濃焦糖醬」等客製化要求，該貼文獲得超過33萬人按讚，最後卻導致自己遭解雇。

31歲愛德華除了點焦糖三重奏咖啡星冰樂（Caramel Ribbon Crunch Frappuccino）外，還提出「加鮮奶油」、「多一點冰」、「多一份肉桂糖漿」、「焦糖脆餅配上五個香蕉」等特殊要求，莫拉萊斯於文中表示，做這樣的飲料感到很有壓力，甚至產生「離職」念頭，沒想到最後真的因抱怨貼文爆紅被解雇。

根據《紐約郵報》（New York Post），愛德華不願向媒體透露真名，事後發現貼文的主角是自己，便私訊莫拉萊斯，確保她沒有惹禍上身，更強調不認為被冒犯，只覺得很好笑，兩人反而變成了好朋友。

星巴克發言人也重申企業文化，顧客有權利對飲料提出客製化，皆視為合理要求，且強調協助顧客找到、製作完美飲品是星巴克的核心體驗。

莫拉萊斯說，愛德華的要求不是在她任職間遇過最複雜的問題，去年曾遇到一位客人一次點了26杯飲料，當中有一半以上需要客製化。

ET快訊
下班湧人潮！超市狂搬「泡麵、口罩」　 超商酒精全賣光
這2例不妙！在地人曝萬華茶館「內部真實狀況」：特別容易傳染
快訊／國片開第一槍！楊丞琳新片「全面停映」
快訊／宜蘭某國小生確診　「明後兩天」全校停課！
疫情嚴峻！財政部拍板報稅全面延一個月到6/30
快訊／不用到校+1！　台北大學：5/17起「5人以上課程全面
獨／阿公店2小姐確診　姐妹LINE群驚人對話曝：4、5個發燒
快訊／基隆婦80人進香團到南投、台南、高雄　完整足跡時間軸曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

客人要求13項客製化　星巴克店員發抱怨文遭解雇

天空突冒詭異黑圈…網驚呼：外星人要來啦！　正解曝：原po超幸運

即將發現「深海恐怖生物」！時間旅人曝10秒音檔示警　百萬網怕了

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

吳宗憲評「鄭家純.陳沂」輸贏送一句話　記仇6年報復「周杰倫沒發帖」：女兒結婚也不給！

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

警被恐怖男「鐵鎚敲後腦勺」濺血 受傷拔腿狂追...送醫傷口達4cm

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

客人要求13項客製化　星巴克店員發抱怨文遭解雇

天空突冒詭異黑圈…網驚呼：外星人要來啦！　正解曝：原po超幸運

即將發現「深海恐怖生物」！時間旅人曝10秒音檔示警　百萬網怕了

疫情升溫！民眾搶打疫苗　北市「還有9220劑」：別擔心不夠接種

直擊／下班湧人潮！超市狂搬「泡麵、口罩」　 超商酒精全賣光

女星IG秀愛心…水龍頭倒影竟意外曝光出浴照！　網歪樓喊：看到了

台中13日起校園不對外開放　6月8日前262項活動異動

李正皓痛批林岱樺「病毒代表」　公然示範如何快速擴散病毒

王柏融開轟後再敲二壘打　打回日本火腿首分、跑回第2分

視察全大運防疫措施 　蘇貞昌：共同遵守防疫規範保護台灣

「我抵抗力很強！」他想快點得新冠4原因曝　網罵翻：已截圖

台股再爆7727億新天量　金管會這麼說！

賣10年透天厝！被提醒「驗不過會延遲交屋」納悶了　內行笑：正常

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

新奇熱門新聞

她剪爆客人睫毛　15秒傻眼片曝光

即將發現深海恐怖生物　時間旅人曝音檔示警

天空冒詭異黑圈　網驚：外星人要來啦

日作家畫預知夢　12.5個夢境真實發生

星巴克店員公開顧客訂單遭解雇

超市脫裙露出！遭肉搜竟大方認「我很敢脫」

14歲少年把小龍蝦塞肛門　遭逆襲7小時崩潰

陳年腳皮厚到裂開　27秒噁片瘋傳

生日蛋糕插滿蠟燭　火旺到吹不熄

被綁架52次！英女揭露外星人長相

吸脂蚊子讓你瘦　網友要關在蚊帳

燒3噸大麻　印尼全城HIGH翻了

他醫院驚醒竟是2027　恐怖街景曝

找到夢想好屋　她查Google地圖驚見斷腿

更多熱門

相關新聞

星巴克即起實施「實聯制登記」

星巴克即起實施「實聯制登記」

台灣新冠肺炎疫情感染持續擴大，繼IKEA、麥當勞等實施實聯制後，台灣星巴克剛也宣布，即起入店購買商品的民眾，也須落實實聯制登記才可進入店內，消費者使用手機掃描後填寫聯絡資料，經確認之後才可進入店內。

星巴克推外送平台訂咖啡買一送一

星巴克推外送平台訂咖啡買一送一

路易莎開新店「全品項8折」優惠

路易莎開新店「全品項8折」優惠

年輕人為何愛開咖啡廳？　網曝1真相

年輕人為何愛開咖啡廳？　網曝1真相

星巴克5／10起連兩天買一送一

星巴克5／10起連兩天買一送一

關鍵字：

星巴克咖啡

讀者迴響

熱門新聞

快訊／傳今日「本土確診逾10例」！中和新店萬華都有個案

陳時中：疫情今天有可能會進入第三級

即／宜蘭「國小2年級學生確診」！　全班緊急停課

即／基隆確診婦高雄進香2日　全程搭遊覽車到大寮

基隆婦人「發燒4天」傳確診！女兒在北市上班　大樓急消毒

疫情警戒恐升至3級！感染社區將停班、停課　

快訊／今日暴增16例本土！再創單日歷史新高

快訊／侯友宜宣布：八大行業場所一律停業　營業場所全面人流管制

快訊／SOGO復興館4點半「打烊消毒」

基隆確診婦足跡曝光！一家4口曾到「高雄進香」

基隆婦爆確診！1日到南部廟會、11日全身癱軟送醫

宣布「社區感染」後恐將管制禁足21天　想出門得按身分證編碼

基隆也傳確診者！陳時中未否認

報案正妹像楊冪！巡佐警所「猜年紀」影片

傳雙和有病患確診、急診醫護人員全篩

更多

最夯影音

更多
刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較
愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面