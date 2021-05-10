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LITENING莢艙顯像黑白升級彩色　歷經4代搭載多樣機種

▲▼LITENING莢艙顯像技術從黑白升級成彩色。（圖／翻攝自Northrop Grumman官網）

▲LITENING莢艙顯像技術從黑白升級成彩色。（圖／翻攝自Northrop Grumman官網／美聯社）

實習記者黃品臻／綜合報導

全球軍工製造商諾斯洛普格魯曼公司（Northrop Grumman）4日宣布，該公司生產的「LITENING」先進標定莢艙，顯像技術已轉為彩色，將使美軍飛行員在裝備後更為精準地尋獲打擊目標。

綜合外媒報導，LITENING莢艙採用模組化設計，從原先的黑白顯像升級為彩色，且同時能以彩色、紅外線顯像、多角度3種方式顯示動態畫面，使飛行員能更清楚的了解任務場地，進而使瞄準作業變得更快、更準確，未來將優先配備在美國空軍後備隊與美國空軍國民警衛隊，將大幅提升美軍F-16飛官在戰場上的狀態意識（Situation awareness）及目標標定能力。

諾斯洛普格魯曼公司導航、目標標定與生存能力副總裁康羅伊（James Conroy）表示，搭載彩色顯像LITENING莢艙的戰機，能使飛行員在不同的視野中並排看到彩色和紅外線影像，飛行中便能清楚地看到目標區域。

據了解，LITENING莢艙系統歷經4代發展，飛行時數已超過300萬小時，此次升級也包括記錄所有傳感器同步影像，以進行任務後的分析作業、自動雷射代碼顯示及人眼安全模式，該模式可在使用雷射時進行更真實的訓練。

諾斯洛普格魯曼公司向美國和國際間的合作夥伴已交付約900具LITENING莢艙，可用率保持在95%以上，該莢艙不僅可配備在F-16上，B-52轟炸機、C-12運輸機、MQ-9無人機等多種機種亦可配備進行整合升級。

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