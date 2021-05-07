馬路畫「超巨GG」塗鴉百次　他曝1關鍵理由！慘被政府盯上

▲厄普森稱，他只在部分需要修整的路段塗鴉，且問題面積夠大，才會畫上男性生殖器。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合外電報導

紐西蘭30歲男子厄普森（Geoff Upson）過去這段日子，多次在出現問題的路面畫畫，截至目前約已經畫了上百次，其中更有部分圖樣是男性生殖器，引起外界注意。他宣稱，這只是為了引起有關單位對道路鋪平修整的注意，同時協助用路人避開路面坑洞，但如今他已被奧克蘭交通局盯上，可能面臨法律問題。

綜合紐西蘭先驅報、紐約郵報報導，厄普森多年前曾針對住家周邊許多路面坑洞提出至少20次申訴，但一直得不到當局重視，讓他自2018年起，在路面有坑洞的地方畫畫，迄今約莫已畫了上百次。他宣稱只在需要修整的路段畫畫，有時在坑洞周邊畫一個圈，在問題面積大的地方，才會畫上男性生殖器的塗鴉，且在畫畫的過程當中，都穿著背心確保安全。

但當局認定，厄普森的塗鴉行為可能分散其他用路人的注意力，造成安全風險，奧克蘭交通局如今也表態，強調會針對在路面上畫男性生殖器的行為採取法律行動。

「如果他們出來修路，那我的塗鴉100%會被移除」，厄普森坦言，市政委員會的工作就是要確保用路安全，但如今卻沒有做到這件事。

趕走過敏原，除蟎神器「小紫二代」＋清淨機只要2999元