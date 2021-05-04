瞬間偷走你的心！超會撩的「戀愛高手」TOP3星座

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談戀愛對你來說容易嗎？有些人戀愛對象一直在換，而有些人卻永遠只能當工具人，到底是哪些人最會偷心呢，科技紫微網整理出超會撩的「戀愛高手」TOP3星座，快看看自己有沒有上榜！

▲你也想成為戀愛高手嗎？來看看成為高手的撇步是什麼。（圖／視覺中國CFP）

天蠍座

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敢愛敢恨的天蠍座其實是等級相當高的戀愛高手，或許你曾聽過「這輩子再也不想跟天蠍座談戀愛了」這種說法，其實有多恨就有多難忘，不少天蠍座前任都會有「天蠍後遺症」，因為當天蠍座喜歡一個人的時候，會讓你時時刻刻感覺到自己是被需要、被肯定的，你會沈浸在天蠍座給你的蜜糖當中，因此就算分手後還是會非常想念天蠍座的好。

雙魚座



天生浪漫又情感豐富細膩的雙魚座，會給你恰到好處的愛，在談戀愛這件事上，可以說是無師自通，他們很會察言觀色，知道怎麼滿足對方，即使他骨子裡是個強勢的人，卻會先隱藏起自己的鋒芒，展現他溫柔的一面，像是雙魚座會趁著上洗手間偷偷買單，或稱讚對方做的飯菜很好吃，當你覺得「和他在一起好安心」時，他的柔情似水已經滲入你的心。

射手座

自帶魅力和光芒的射手座，總是能在第一時間吸引別人的注意力，加上他們很懂展現自己的優勢，通常都能給人留下自信風趣的好印象，談戀愛時他們總是有很多新奇點子，為你原來平靜的生活注入許多新的能量，他們骨子裡那種熱愛自由和浪漫的氣息讓你欲罷不能，好像跟他在一起，日子就變得簡單開心起來，射手座是高手中的高手無誤。