寄養媽媽郭錦珠...智能不足小姊弟教養變正常人　林智堅表揚

▲林智堅今當面向郭錦珠、陳氏翠雲兩位模範母親致謝。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

下周就是母親節，新竹市府將在本周日5月2日表揚189位模範母親。新竹市長林智堅今日與67歲的「寄養媽媽」郭錦珠、58歲「新住民媽媽」陳氏翠雲對談。郭錦珠擔任寄養媽媽已20年，以「超越血緣的母愛」照顧超過30名孩童，曾有一對小姊弟在她照顧下，從智能不足進步到與一般人一樣，如今已大學畢業；陳氏翠雲來自越南，她以英文、中文、印尼語及柬埔寨語優勢，帶著女兒擔任多機構志工，幫助許多新住民更融入台灣。

林智堅今當面向67歲的「寄養媽媽」郭錦珠、58歲「新住民媽媽」陳氏翠雲致謝，他說，媽媽是全天下最辛苦的角色，「母愛是偉大的」，感謝他們的奉獻與付出，讓這座城市充滿的愛，一直充滿生命力。

郭錦珠是家庭主婦，因女兒想念鄰居家的寄養童，才投入寄養家庭服務，她笑說，每一位寄養童都是她的孩子，「小孩很多，每年過年團圓都是大工程」。她印象最深是，曾經有一對被檢定為智能不足的小姊弟到來，她見小姊弟年僅3、4歲，便帶著他們每天去早療課程，還自創認知課程，帶孩子們去菜市場認識各種蔬果，再去公園玩遊戲，孩子之間更輪流「當班長」學習生活常規。

郭錦珠說，經過多年學習，小姊弟上國小時，經檢定已不具身障資格，當下她「比中樂透還開心」。不過，小姊弟因不具身障身分，依規定必須回到機構安置，她偷偷哭了好幾回，如今小姊弟都已大學畢業，每年過年過節還一起相聚。

另外，還曾有對小兄弟受虐，兩三天只分食一塊麵包，身材矮小瘦弱，郭錦珠說，兄弟倆剛來時，常常狼吞虎嚥，吃到吐出來，又繼續吃。為建立起孩子信任感，她不限制他們食量，兄弟倆持續暴飲暴食1個月後，才了解每天都有食物，揮別陰影。

「施比受更有福，福報太多了」，郭錦珠說，每年過年都子孫滿堂，很幸福，她的一雙子女，更從寄養兒中成長，當年就讀國中兒子主動將獎金讓給更需要的人，女兒在校時常常向同學宣導不要浪費食物。

郭錦珠說，有時候也會被孩子們氣到，但她就是「上癮」，「會做到無法作為止」。至今仍擔任寄養媽媽，更專精於身障、受虐兒照顧，持續守護更多孩子，

今年唯一獲獎的新住民媽媽陳氏翠雲，今年58歲，她以英文、中文、越南文、柬埔寨文語言專長，在衛生所、警察局及移民署擔任通譯人員，更在新住民家庭服務中心擔任志工，她是外籍配偶們最佳支柱。

陳氏翠雲說，兩年前回台後，見女兒難以適應台灣，更少有朋友，沒社交活動，她便帶著女兒以語言優勢，到各處擔任志工、通譯人員。她常常騎腳踏車幫助各式案件翻譯，更曾協助一名越南籍移工取得護照，成功與越南家人團聚。

不僅照顧家庭，陳氏翠雲也照顧著所有新住民，陳氏翠雲說，在衛生所擔任通譯人員，見到新住民，她便用母語協助，讓來自異國新住民，更能適應台灣生活、落地生根，她非常有成就感。

社會處表示，今年189位模範母親，都彰顯不同母職角色形象，不限已婚、未婚，充分發揮母職角色功能者。