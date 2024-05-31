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次醫療區調整！嘉義市憂「跨區就醫」排擠民眾權益　盼增病床數

▲▼ 嘉義市衛生所。（示意圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 嘉義市爭取增加病床數。（示意圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

衛生福利部日前公告預告「醫院設立或擴充許可辦法」第六條附表調整次醫療區修正草案，以「行政區劃分、符合目前民眾醫療需求、嘉義縣已有小型社區醫院申請新建」等理由修正該表，嘉義市重申，市民有醫療需求，在市區卻常常是一床難求，雖然一再向中央反映目前嘉義市醫療跨縣市就醫比率高達52.31%，排擠嘉義市民就醫病床，請中央主管機關不應只看人口病床比，而未考慮生活圈需求來調整嘉義次醫療區範圍，這對未來嘉義市醫療品質質量的改善提升，無異是雪上加霜。

嘉義次醫療區原本含嘉義市及水上鄉，這次將水上鄉改為太保次醫療區後，讓嘉義市每萬人口分配的病床數之比率更高，遠遠超過衛福部的規定，成為「醫療資源過剩區」，但實際情形是嘉義市的病床常常一床難求，根本不足，毫無過剩的情形。

分析其中的原因可以發現，嘉義市的醫療服務不是只有嘉義市民眾，而是服務廣大的雲嘉嘉及北台南的民眾，因此嘉義市強力建議衛福部應就民眾就醫的方便性及習慣性進行通盤檢討，期能增加嘉義市的病床數，理由有下列3項：

1.鄰近縣市民眾信賴嘉義市醫療品質，跨區跨縣市就醫比率高達52.31%、其中嘉縣民佔38.7％；並依據衛福部提供「2021年嘉義縣市各鄉鎮市設籍民眾住院之流向」數據顯示，嘉義縣水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉及阿里山鄉鄉親住院流向第1名均為嘉義市。主要的原因是嘉義市地理位置適中，縣市民眾就醫方便，嘉義市醫療品質也深受大家的信任。

2. 嘉義市醫院長期守護阿里山區鄉民，跨區上山服務，因此建議阿里山次醫療區應劃入嘉義次醫療區範圍，如此將可增加嘉義市病床來服務更多民眾。

3.嘉義市未來將規劃增建「癌症專科醫院」、「兒童醫院」，優化醫療、提升就醫可近性，需要更多醫療資源的挹注。

依據醫療法第89條規定：「醫療區域之劃分，應考慮區域內醫療資源及人口分布，得超越行政區域之界限」，再次強列建議衛福部，應以民眾就醫習慣、可近性為優先考量範疇，而非以「行政區劃分」為優先，倘將「急性一般病床」當作「長照病床」使用，其使用效率並無符合雲嘉嘉民眾急性醫療需求，綜上，本市將依客觀數據及民眾急性醫療需求提出修正建議。

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